Jsl Women, ultima della stagione regolare in trasferta a Marsala - Tempostretto

Match tra Junior Sport Lab Women e Marsala in programma domenica al comunale "Nino Lombardo Angotta". All'andata fu sconfitta per le messinesi

BROLO – La Junior Sport Lab Women chiuderà domenica in casa della capolista Marsala la stagione regolare del campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile (girone A). La partita, in programma al comunale “Nino Lombardo Angotta” con inizio alle ore 15, promette spettacolo, visto quanto di buono fatto vedere in questa intensa stagione da entrambe le squadre. Le neroverdi intendono riscattare, inoltre, la sconfitta rimediata all’andata, che ha dato, comunque, il là ad una striscia di quattro vittorie di fila.

“Ci attende un incontro combattuto e penso equilibrato – ha dichiarato l’attaccante Jacqueline Bilardi – daremo il massimo per fornire una buona prestazione e per portare a casa l’intera posta in palio”. Presenta l’impegno anche il mister Marco Palmeri: “Le ragazze sono in evidente crescita sia dal punto prestativo che mentale, come confermano le ultime prove in un mese ricco di appuntamenti. A Marsala proseguiremo nella ricerca di conferme contro un avversario forte, che ci precede di tre lunghezze, cercando di gestire con personalità il match. Una sfida nella sfida difficile da superare, ma che sarà importante per testare a che punto il gruppo è arrivato nella sua evoluzione tecnica, in vista anche della seconda fase del torneo”. Il match verrà arbitrato dal signor Demis Lauria di Palermo.

Programma e classifica Eccellenza femminile

Programma 10ª giornata.

Girone A: Marsala-JSL Women; Vigor Montelepre-Don Bosco 2000; Palermo-Gloria Città di San Cataldo. Classifica: Marsala 21; JSL Women 18; Gloria Città di San Cataldo 10; Don Bosco 2000 4; Vigor Montelepre 0. Palermo f.c.

Girone B: Siracusa Women-Scicli; Alpha Sport San Gregorio-SSD Unime; Vittoria Fc-Catania.

Classifica: Catania 27; Siracusa Women 21; SSD Unime e Scicli 13; Alpha Sport San Gregorio 6; Vittoria Fc 0.

