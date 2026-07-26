Junior Sport Lab e Santangiolese insieme per il calcio maschile e femminile

Nasce una nuova realtà che vede insieme le due società che giocheranno la Promozione maschile e l'Eccellenza femminile

BROLO – Nasce il progetto Jsl Brolo, un’idea ambiziosa diventata stimolante realtà. La nuova società propone una comune visione di intenti tra Junior Sport Lab, Asd Santangiolese ed imprenditori brolesi, volta creare un vero e proprio polo calcistico nel territorio, destinato a rafforzare il movimento e a costruire una filiera sportiva capace di accompagnare i ragazzi e le ragazze dall’attività di base fino ai campionati di Promozione maschile ed Eccellenza femminile.

L’unione ratificata dalla Figc

Questa unione, ratificata anche dalla FIGC, si pone l’obiettivo di sviluppare un percorso tecnico e formativo continuo, nel quale ogni atleta potrà crescere secondo le proprie caratteristiche ed aspirazioni. I punti di forza sono l’esperienza e la preparazione, maturate sul campo, che metteranno a sistema risorse e professionalità. Un patrimonio che consentirà di migliorare ulteriormente la qualità dell’attività quotidiana e di offrire servizi sempre più efficienti a tesserati e famiglie.

“Unire le forze significa costruire qualcosa di più grande della semplice somma delle singole realtà”. È questo lo spirito alla base del progetto JSL Brolo. Il tutto è stato reso possibile dal congiungersi di diversi fattori: la Junior Sport Lab aveva programmato, già alcuni mesi fa, di ampliare le proprie attività, chiedendo l’ammissione alla categoria Under 17 regionale e proiettandosi a pieno regine nel futsal, dal canto suo la Santangiolese, dopo 18 intensi anni di storia a Sant’Angelo di Brolo, quattordici dei quali vissuti consecutivamente in Promozione, ha pensato, prima dell’inizio dell’estate, di scrivere una pagina diversa e rigenerante e nel contempo alcuni imprenditori brolesi, già attivi nel mondo dello sport, si sono mossi con contagioso entusiasmo per essere parte trainante di una società di calcio che sia completa, moderna ed identitaria.

La JSL Brolo rappresenterà, intanto, per la ricchezza della proposta, tra maschile e femminile, quasi un unicum e magari un modello in Sicilia. Nei prossimi giorni, si terrà infine, una conferenza stampa per presentare ufficialmente il progetto JSL Brolo, protagonisti, programmi e l’organigramma.