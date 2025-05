Junior Sport Lab, l’under 15 del calcio a 5 si ferma in finale regionale

La blasonata Meta Catania si è imposta, al palazzetto “Don Puglisi” di Agira, per 7 a 4 sui neroverdi, in rete per la Jsl Matteo Lamonica, tripletta, e Samuele Bonfiglio

BROLO – L’esaltante cavalcata dei ragazzi della Junior Sport Lab Under 15 è terminata nella partita decisiva della Final Four di calcio a 5, persa, al palazzetto “Don Puglisi” di Agira, per 7 a 4 contro la forte Meta Catania, società campione d’Italia. Ai neroverdi resta il grande orgoglio di essere arrivati, per il quarto anno consecutivo, fino in fondo in ambito regionale e di aver dato tutto anche contro gli etnei, andando a segno con Matteo Lamonica, autore di una tripletta, e Samuele Bonfiglio. In semifinale, c’era stato il netto successo (8-2) ottenuto ai danni dello Scicli Sporting Club, piegato dai gol di: Lamonica 2, Bonfiglio 2, Paride Paterniti 2, Leonardo Di Luca più un’autorete.

“Abbiamo ottenuto un eccellente risultato, raggiungendo l’ultimo atto siciliano di categoria. – ha dichiarato “a caldo” il tecnico Domenico Siragusano -. In semifinale, è stato ottimo l’approccio avuto dai ragazzi, che hanno gestito poi egregiamente la situazione, nonostante gli avversari abbiamo giocato la ripresa con il “quinto di movimento”. Nel successivo match, la Meta Catania ci ha messo, invece, subito in difficoltà con ritmo ed intensità. Hanno sbloccato il punteggio e allungato, ma la squadra non si è arresa ed ha avuto anzi una brillante reazione, che non è bastata, però, al cospetto di una rivale di elevato valore, che ha meritato di aggiudicarsi il titolo”. Il bilancio è oltremodo positivo. “Ci riteniamo molto soddisfatti. Non era facile confermarci a questi livelli, confrontandoci con club specializzati nel futsal per arrivare alla sfida più importante. Siamo stati sempre competitivi ed ogni gara ha rappresentato un momento di crescita, che tornerà utile ad ogni singolo giocatore nel suo futuro sportivo ed agonistico”.

E’ stata ricca di appuntamenti, nello scorso weekend, l’agenda della JSL, che ha ben figurato con le sue formazioni al torneo “Pulcino d’Oro”, svoltosi a Santa Lucia del Mela, e al campionato regionale AICS, tenutosi presso il villaggio “Calanovellamare”, dove hanno partecipato gli Esordienti.