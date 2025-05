Kart 2H Endurance, Minutoli e Rizzo trionfano per Kairos Racing

Al secondo posto Gattopardo, terzo il Team Brt. In F2 vincono D'Angelo Muduri di Mrt Thunder e in F3 Cerrito e De Salvo di Racer Speed. Prossimo appuntamento la 24H a fine maggio

MESSINA – Kairos Racing trionfa nella 2H Endurance al Kartodromo di Messina. Antonio Minutoli e Giovanni Rizzo gli assoluti protagonisti della quarta prova stagionale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2025, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Avvio strepitoso, perfetta strategia e condotta di gara impeccabile da parte del duo di piloti guidato dal team manager Salvatore Villa. Nella F2 a sorridere è ancora MRT Thunder con Massimiliano D’Angelo e Federico Miduri, nella F3 la nuova affermazione di Samuel Cerrito e Christian De Salvo per Racer Speed.

L’evento si è concluso con le premiazioni, tra coppe e targhe, dei primi tre team di F1, F2 e F3, oltre a pole position e “best lap” della manifestazione. Il punteggio valido per la classifica generale del Campionato Endurance è stato attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS al 100%. Scatta adesso ufficialmente il conto alla rovescia per la 24H Endurance, l’appuntamento più atteso dell’anno, in programma al Kartodromo di Messina nel week-end del 24-25 maggio. I preparativi sono già cominciati.

Il racconto della 2H Endurance

Venti team partecipanti alla 2H Endurance, suddivisi nelle tre categorie d’appartenenza. Dopo il briefing e il sorteggio elettronico dei kart, si è entrati nel vivo con le qualifiche di 10’ che hanno fatto registrare la pole position firmata da Davide Campione di Veloci Per Finta con il tempo di 37.167, abile a precedere in griglia Leopard. Partenza regolare di Veloci Per Finta che mantiene il comando, Team BRT si inserisce alle sue spalle, poi Trinacria. Problemi per Leopard, scivolato dietro. La lotta si infiamma, Giaguaro diventa terzo, sopravanzato poco dopo da Kairos Racing che offre subito una chiara dimostrazione di forza. Trascorsi appena 8’, Kairos Racing assume il controllo superando anche Veloci Per Finta. Alla mezz’ora l’ordine è Kairos Racing, Veloci Per Finta e Gattopardo, tutti a quota un pit stop osservato.

Kairos Racing è sempre saldamente davanti a metà della prova, Veloci Per Finta cambia invece strategia (3 soste). MRT Thunder va fortissimo in F2. Quando manca mezz’ora al termine Kairos Racing guida su Gattopardo e Leopard. Nella F3 Meta Racing Team tenta di insidiare la supremazia di Racer Speed. La situazione non muta, Kairos Racing conserva un buon margine su Gattopardo a parità di pit (3), rincorrono Trinacria, Leopard, Giaguaro (4), Veloci Per Finta e Team BRT (5). Meno di 10’ alla bandiera a scacchi, quando Kairos Racing vanta circa 40” nei confronti di Gattopardo. All’uscita dal sesto pit, Antonio Minutoli, impegnato nell’ultimo stint, chiude col botto e completa l’opera, tagliando il traguardo (162 giri percorsi) con un giro di vantaggio sui rivali. “Best time” stabilito dallo scatenato Minutoli in 37.196, a coronamento di un pomeriggio da applausi. Ottima la prestazione di Gattopardo che si issa al secondo posto con una coppia inedita formata per l’occasione dal “veterano” Fabrizio Anello e Paolo D’Amico. Team BRT dei fratelli Antonio e Riccardo Bartolotta finisce terzo, complice la penalità di 10” ricevuta. Veloci Per Finta quarto con Davide Campione e Laura Sanò, seguono Trinacria (Mario Barbaro e Lorenzo Tappa), Leopard (Valentino Fusco e Sara La Fauci) e Giaguaro (Cristiano e Mirko Chiarenza).

Le altre categorie

Prima posizione, nella F2, per AF Sport davanti a MRT Thunder. Alla fine MRT Thunder conquista il meritato successo grazie a Massimiliano D’Angelo e Federico Miduri, sempre più implacabili, bravi ad aggiungere punti pesanti alla classifica che li vedeva già in vetta. Piazza d’onore per AF Sport (Vincenzo Pino e Alice Di Bella), al terzo posto STP Driver (Aurora Costa e Daniele Latteri), quarto MKC (Stefano Maviglia e Andrea Violo).

Nella F3 Meta Racing Team ha battuto la concorrenza di MRT Moon. Confermano la loro leadership Samuel Cerrito e Christian De Salvo di Racer Speed, trionfatori della categoria F3, staccando MRT Moon (Andrea Brusca e Andrea Cardile) e Meta Racing Team (Antonio Napoli e Alessio Smeriglio). MRT Nova (Antonio Cucuzza e Vittorio Strano) e MRT Sirius (Stefan Cazacu e Gaetano Vecchio) quarto e quinto, poi Team K RCT (Chinigò-Di Stefano), STP Rookie (Costa-Malvaso), San Filippo T.R. (Alessi-Farina) e Mai Visto Questi (Ranasinghe-Trovatello).

Articoli correlati