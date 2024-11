Kart, a Messina la sesta prova del campionato regionale Endurance

Si correrà sabato al Karting Club Messina la gara di quattro ore valida per il campionato regionale Asi-Sws Endurance

MESSINA – Adrenalina, strategia, abilità e resistenza. Riparte al Kartodromo di Messina il Campionato Regionale Asi–Sws Endurance 2024. Sabato 9 novembre è in programma la 4H Endurance, sesta prova stagionale nella specialità a squadre, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Appuntamento fissato nell’impianto di via Ayrton Senna alle ore 14:30. Dopo le fasi relative al briefing e al sorteggio elettronico dei kart, si terranno le qualifiche della durata di 10’ per determinare la griglia di partenza. La gara di quattro ore promette spettacolo e palpitanti emozioni, dal via e fino alla bandiera a scacchi. Sono 14 i team già iscritti, suddivisi nelle tre categorie (F1, F2, F3) previste, pronti a darsi battaglia in pista ed a spingersi oltre i propri limiti.

Il programma della 4H Endurance

Da regolamento per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Tempo massimo di 130’ (due piloti) o 100’ (nel caso di tre). Chiusura pit nei primi 5’ e negli ultimi 5’. La durata massima stint è di 25’. La direzione gara si avvale del Var per controllare nel migliore dei modi, tramite le riprese video, l’andamento di tutte le fasi in pista e decidere in base alle segnalazioni provenienti dai giudici circa le eventuali penalità da infliggere. Alla conclusione della 4H Endurance saliranno sul podio i primi tre team classificati per ogni categoria, oltre all’assegnazione dei premi per pole position e “best lap” assoluto della manifestazione. Il punteggio del Campionato interno verrà attribuito utilizzando il simulatore dei punti Sws, al 110% per la gara di sabato 9 novembre.

I precedenti e la classifica

La precedente 4H Endurance, svoltasi il 13 aprile, è stata vinta da Giovanni Rizzo e Davide Campione (Kairos Racing), mentre l’ultima 2H Endurance, disputata lo scorso 20 luglio, ha fatto registrare il successo di Leopard con Valentino Fusco e Sara La Fauci. Nella classifica F1, dopo cinque prove, conduce attualmente proprio il team Leopard a quota 4753, davanti a Kairos Racing 4579, Gattopardo 4371, Trinacria R.T. 4162, Maiden MRT 3976, Kairos Next Generation 3818, SenzaFiltro 3406, MRT Pro 2097. Nella F2 al comando Team Killers con 4555, seguito da EVO MRT 4365, AF Sport Asd 4152, Vulcan RT 3669, Air MRT 3217, Team Killers 2.0 2658. Nella F3 in vetta Fire MRT con 4750, secondo posto per Ice MRT (4570), poi STP Racing (3731), Futura RT (1798), Elettra Official (1671). Il Campionato Regionale Asi–Sws Endurance 2024 si concluderà con la 2H Endurance del 7 dicembre.

