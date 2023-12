Kart. Assegnata a Roccalumera la terza prova nazionale dei Circuiti Cittadini - Tempostretto

Nel giugno 2024 la cittadina jonica ospiterà uno dei nove appuntamenti previsti. Sarà una tappa ambita dai kartisti in quanto darà punteggio doppio

ROCCALUMERA – Dopo la prova dello scorso 5 novembre, valida come ottava prova del campionato regionale Kart, in sostituzione della gara inizialmente prevista a Cefalù, la cittadina jonica si è vista assegnare una prova del campionato nazionale Kart “Circuiti Cittadini” per il prossimo anno.

La gara avrà luogo il prossimo 9 giugno, una domenica, e sarà il terzo appuntamento del suddetto campionato. Un lusso per la riviera jonica e per la gioia degli appassionati che è stato possibile grazie anche all’interessamento del sindaco Lombardo.

Una bella novità che porterà, per la gioia degli appassionati, anche ad ammirare i campioni del territorio che si cimentano spesso presso il Kartodromo di Messina. La prova di Roccalumera darà punteggio doppio con coefficiente a 1,5. Si svolgerà in contrada Piana, zona Artigianale, ma con un nuovo percorso che richiamerà il vecchio slalom Acsi di alcuni anni fa.

Le tappe del calendario Nazionale Kart Circuiti Cittadini 2024

28 aprile 2024, Montevago (AG)

5 maggio 2024, San Carlo di Cesena (FC)

9 giugno 2023, Roccalumera (ME, doppio punteggio)

30 giugno 2024, Custonaci (TP)

28 luglio 2024 Sambuca di Sicilia/Canicattì/Ribera (AG)

25 agosto 2024, Buseto Palizzolo (TP)

15 settembre 2024, Trapani

6 ottobre 2024, Caltanissetta

29 ottobre 2024, finale a Bagheria (PA, doppio punteggio)