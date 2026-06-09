Kart Nazionale Rkc Asi, titolo lady per Sara La Fauci e Sicilia seconda nel Trofeo delle Regioni

A Martina Franca la driver del Karting Club Messina conquista il terzo titolo Nazionale in carriera. Nella classifica delle regioni Sicilia dietro solo al Veneto

Grande spettacolo e innumerevoli emozioni alla Finale Nazionale RKC ASI 2025/2026, andata in scena presso il Kartodromo Touch&Go di Martina Franca (TA). In una tre giorni memorabile il circuito pugliese ha accolto oltre 300 protagonisti provenienti da tutta la Penisola per la settima edizione dei Campionati Nazionali ASI Karting, l’appuntamento per eccellenza del rental karting italiano sotto l’egida di ASI. La tradizionale Parata delle Regioni ha visto sfilare delegazioni, piloti e organizzatori sotto le insegne delle rispettive selettive territoriali, celebrando l’identità e la portata nazionale del progetto RKC ASI sulle note dell’inno di Mameli.

Il titolo Lady di Sara La Fauci

La Finale Sprint Outdoor ha assegnato i quattro titoli individuali. Nella categoria Lady è arrivata la gioia più grande per il Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, con il terzo primato nazionale in carriera di Sara La Fauci. Già campionessa nelle edizioni di Civitavecchia 2019 e Messina 2021, una meravigliosa La Fauci, più forte delle avversità, è riuscita a ribaltare una situazione che sembrava favorevole alla detentrice del titolo Erica Zago. Il terzo posto in Gara1 è stato frutto della straordinaria determinazione di Sara, ripartita dall’ultima posizione dopo un avvio parecchio sfortunato. Risalendo il gruppo e gettando il cuore oltre l’ostacolo, la messinese ha compiuto un’autentica impresa, chiudendo terza. Il secondo posto in Gara2, alle spalle di Erica Zago, le ha dato nuova carica, fino a completare l’opera aggiudicandosi Gara3, davanti all’altra messinese, Aurora Costa. Una vittoria decisiva per Sara La Fauci che ha potuto così celebrare la conquista del titolo nazionale Lady, a quota 226 punti. Seconda posizione per Giulia Milanese (213), mentre Erica Zago (211) è giunta terza.

Gli altri titoli

Nella categoria Light 75 kg il titolo è andato al pilota campano Giovanni Mollo, rappresentante della Lombardia, davanti a Federico Concina (Veneto) e Guglielmo De Leo (Basilicata). Antonio Minutoli e Riccardo Bartolotta, rispettivamente, sesto e settimo in classifica generale. Nella categoria Medium 85 kg, l’accesa lotta, sino agli ultimi metri della Finale A (vinta dal molisano Salvatore Nitto), ha premiato il veneto Mauro Varotto, capace di costruire un fondamentale triplo sorpasso sugli altri contendenti, Lorenzo Nistri (Toscana), Alberto Brentegani (Emilia-Romagna) e Pietro Grima (in gara da campione in carica), risultato quinto in classifica generale. Decimo posto conclusivo, inoltre, per Mario Barbaro. Nella categoria Heavy 95 kg a laurearsi campione è stato, invece, il siciliano Elio Lucchesi. Al secondo posto Alessandro Grilli (Lombardia), terzo Giuseppe Di Domenico (Molise). Settimo Lorenzo Tappa, nono Fabrizio Anello.

La 3h Endurance

Il programma dell’evento si è aperto con l’appassionante 3H Endurance. Tre ore di strategie e adrenalina, 40 squadre al via, culminate con l’affermazione del team campano-molisano di RG Championship, davanti a Energy PFV, secondo a soli 3,6 secondi, e a Veneto Korse All Star. Quarta Pista del Sole Dad&Son e, al quinto posto, Gattopardo, che difendeva i colori del Karting Club Messina insieme a Leopard (settimo) e Kairos Racing (quindicesimo). Per il Trofeo delle Regioni ASI, la speciale classifica riservata alle rappresentative territoriali, ha visto trionfare nuovamente il Veneto (1762,5), seguito sul podio da Sicilia (1748,25) e Molise (1624,5).