Kart, tutto pronto per la 24H Wek di Messina

La partenza tra pochi minuti, la gara andrà avanti tutto il giorno e tutta la notte e si concluderà domenica

MESSINA – La quinta edizione della gara Endurance organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo avrà luogo oggi e domani. Prove libere e qualifiche precederanno il via della spettacolare prova di 24 ore. Venti i team impegnati, con piloti provenienti anche da Spagna, Svizzera, Belgio, Francia e Bulgaria.

Il Kartodromo di Messina, sito in via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”, ospiterà la spettacolare prova Endurance organizzata dal Karting Club Messina, tappa del campionato WEK (World Endurance Kart), in collaborazione con RD Events.

Duilio Petrullo, responsabile del Karting Club Messina, elenca i numeri del prestigioso appuntamento: “Sono ben venti le squadre che si contenderanno un trofeo molto bello e diventato nel tempo sempre più importante. Diversi team provengono dall’estero, nel dettaglio due dalla Spagna, uno a testa da Svizzera, Belgio, Francia e Bulgaria, ma dovranno vedersela con gli agguerriti piloti di casa, i tanti siciliani e gli altri che giungono da varie regioni d’Italia, come Basilicata e Lazio”.

L’albo d’oro della 24H di Messina è aperto dalla vittoria di Gattopardo nell’edizione inaugurale del 2019, poi la doppietta realizzata da Dammuso Dad&Son, trionfatore consecutivamente per due volte nel 2021 e 2022 e, infine, l’affermazione dei belgi di Blue Star nel 2023, in attesa di conoscere il team vincitore per il 2024.

Il programma della 24H Wek

Nella giornata di ieri i karter hanno provato la pista, questa mattina presto al via le operazioni preliminari con sorteggio dei kart, ulteriori prove libere e le qualifiche. Intorno a mezzogiorno la partenza. Dal via, e fino alla bandiera a scacchi di domenica, 24 ore ricche di adrenalina. La durata massima di ogni stint è pari a 65’. Dalla tredicesima ora di gara si aprirà la fase di cambio tecnico (un’ora), durante la quale lo staff si dedicherà alle operazioni di sostituzione degli pneumatici. La pit verrà chiusa per i primi 5’ e gli ultimi 10’. Il cambio kart è obbligatorio nei Quick Change.

Importante la macchina organizzativa per garantire la riuscita dell’evento più atteso dell’anno: “Saranno impegnati oltre 100 piloti – aggiunge Petrullo – per una media di cinque a squadra, tante persone riempiranno in questi giorni il Kartodromo e, dunque, conseguentemente, gli alberghi della città. Avremo un gran personale che ci aiuterà nello svolgimento della manifestazione, circa 30 unità, tra gli addetti alla pista, quelli per le bandiere, i rifornimenti e altro ancora, tutti con un compito ben preciso e dei turni da osservare nelle 24 ore”.

Le scuderie al via

Per la categoria F1 parteciperanno Kairos Racing, Gattopardo, MRT Pro, Mako R.T., Dammuso, Roma Caput Karting, T.F.D. (Francia), Eiriz Pro (Svizzera), Race Facer Team (Bulgaria), SRK Team e SRK-SKC Catalunya (Spagna). Nella F2 Mako Black, Team Lucania Wek, Team Lucania 2, MRT Evo, Team Adrano, MRT Maiden, Lions, Kairos Killers e JYN-Sports 1 (Belgio). A salire sul podio saranno i primi tre team classificati di ogni categoria, oltre ai riconoscimenti previsti per pole position e best lap assoluto della manifestazione.