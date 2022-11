Messina. Kickboxing, al Palarescifina il campionato regionale Csain Sicilia - Tempostretto

Messina ospiterà i Centri sportivi aziendali e industriali da tutte le province della regione

MESSINA – Domenica 20 novembre, al Palarescifina di Messina, si svolgerà la prima giornata del campionato regionale Kickboxing Csain Sicilia. La manifestazione organizzata dallo Csain Sicilia, in collaborazione con la Asd Sport Center Boys, vedrà società Csain provenienti da tutte e 9 le province siciliane. A capitanare l’evento il responsabile regionale Kickboxing Csain Sicilia, maestro Valerio Piscitello, che ha dichiarato di essere “ottimista e che questa sarà finalmente la ripartenza giusta per tutte le discipline sportive”.

Per la Asd Sport Center Boys, il maestro Maurizio Arena, referente regionale per il settore contatto pieno, sarà il perno principale dell’intera manifestazione, considerando che a fine giornata verrà svolto il The Big Event 2022.