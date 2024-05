Kickboxing “I Guardiani dello Stretto”, Falcomatà e Latella: “Sport fondamentale per l’educazione dei giovani”

Le congratulazioni del sindaco e del consigliere comunale delegato allo Sport per il successo della terza edizione dell’evento

REGGIO CALABRIA – “Un successo meritato per un evento che è frutto di lavoro portato avanti con passione e competenza”. Con queste parole il sindaco Giuseppe Falcomatà e il consigliere comunale delegato allo Sport Giovanni Latella hanno commentato il successo di atleti e di pubblico della terza edizione di Kickboxing “I Guardiani dello Stretto”, organizzata dalla Dekaju del presidente Demetrio Rosace, che si è svolta al Pala Botteghelle di Reggio Calabria.

“Vogliamo congratularci con tutti gli sportivi, le associazioni e agli oltre 400 atleti del sud Italia che hanno animato l’evento con tutte le discipline della Kickboxing – hanno chiarito sindaco e delegato – Questa Amministrazione comunale da sempre considera l’attività sportiva fondamentale, fin dalle fasce giovanili, come strumento di educazione a valori sani e di crescita personale e sociale. E il nostro territorio ha ormai una lunga tradizione di pratica sportiva e di successi che vuole continuare a onorare”.

“In questi giorni – hanno proseguito i due amministratori . stiamo assistendo al fiorire di una serie di manifestazioni che portano la città ad essere cuore pulsante dello sport. È entusiasmante vedere la carica che riescono a dare gli atleti. Accogliendo questi eventi la città dello Stretto ha dimostrato ancora una volta tutto il suo potenziale. Da non sottovalutare che lo sport può veicolare anche flussi turistici e portare per questo nuova linfa. Nel congratularci per il lavoro svolto dal presidente Rosace, vogliamo ribadire che su questo solco continueremo a sostenere l’impegno delle associazioni e di chi fa sport come linfa vitale per il nostro territorio metropolitano”.