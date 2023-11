Kiwanis Messina, nascono tre nuovi Key Club: nel mondo ce ne sono 2mila - Tempostretto

Le nuove realtà negli istituti Cuppari, Minutoli e Quasimodo

MESSINA – Il club Kiwanis Antonello da Messina ha presentato tre nuovi Key Club, “nati” negli istituti Cuppari, Minutoli e Quasimodo. La presentazione delle tre nuove realtà è avvenuta all’agrario Cuppari, rappresentato dal professor Leopoldo Moleti, alla presenza dei professori Crocitti e Cannata per il Minutoli e il Quasimodo, della presidente del comitato genitori Puleo, e dei professori Sparso e Spuria.

Per il Kiwanis, invece, erano presenti il presidente Giorgio Argurio, il responsabile della comunicazione Giuseppe Previti, il luogotenente Sciliberto e la responsabile di divisione LSP De Stefano, mentore dei tre Key Club. I club sono nati per “aiutare i bambini del mondo, a cominciare da quelli della porta accanto”. Il club sottolinea “la necessità di contaminare la realtà in cui si vive con azioni positive in contrasto con le innumerevoli notizie negative che ci giungono quotidianamente dai mass media. I KC nel mondo sono circa 2000 con 500.000 giovani coinvolti”. Infine si è parlato anche di un’iniziativa benefica a favore di due associazioni, la mensa di Padre Annibale Maria di Francia e i volontari della chiesa di Lourdes, a cui andrà il ricavato generato da un raccolta fondi attraverso la consegna di un libro fotografico.