La Basket School Messina apre il mercato con la conferma di Di Dio - Tempostretto

Il play-guardia messinese è stato il miglior realizzatore degli "scolari" nella passata stagione con 583 punti, media di 18.2 a partita

MESSINA – Dopo la conferma di coach Pippo Sidoti alla guida della squadra che disputerà il campionato di serie B Interregionale, la dirigenza della Basket School Messina prosegue le attività per allestire il nuovo roster. Sono diverse le trattative che gli uomini di mercato del club peloritano, Clemente Mazzù e Bruno Donia, stanno portando avanti, seguendo le direttive di coach Sidoti. La prima operazione conclusa è la conferma del play-guardia messinese Leonardo Di Dio, classe 2000, in assoluto uno dei protagonisti della scorsa stagione. Sul giocatore, cresciuto nella Life Messina, si erano focalizzate le attenzioni di alcune società di B Interregionale, ma la voglia di rimanere a Messina e alla Basket School ha prevalso. Nonostante le importanti offerte ricevute, Leonardo ha raggiunto l’accordo con i dirigenti peloritani ed indosserà per la seconda stagione consecutiva la canotta giallorossa.

Nel campionato appena concluso Di Dio è stato il miglior realizzatore degli scolari con 583 punti messi a segno in 32 gare disputate (18.2 di media), tirando con il 48.8% da due, 28,6% da tre e l’85,5% ai liberi. Numeri importanti anche alla voce rimbalzi (6.7), assist (4.2) e palloni recuperati (2.6). Il suo rendimento è cresciuto nel corso della stagione: nella regular season ha realizzato 17.5 punti di media, raggiungendo il top nella fase dei playoff (20.7), ma è divenuto soprattutto il punto di riferimento dei compagni, prendendo in mano le redini della squadra, dopo gli infortuni che hanno perseguitato l’esperto Mancasola. La sua migliore prestazione dal punto di vista realizzativo è arrivata nel match di andata in casa della Svincolati Milazzo (36 punti). Nella sua carriera da senior, Leonardo ha disputato, tra serie D, C Silver, C Gold e serie B ben 159 gare realizzando 2442 punti (15.4 di media). Il club del presidente Massimo Zanghì punta molto sulle qualità di Leonardo e per questo motivo è lieta di poterne annunciare la conferma.

Il bomber messinese non nasconde la propria soddisfazione, per la prima volta giocherà due campionati consecutivi con la stessa maglia: “Innanzitutto voglio ringraziare la società e l’allenatore che mi hanno voluto fortemente. Sono fiero di vestire per un altro anno la maglia della Basket School, rappresentare la mia città è motivo di orgoglio e cercherò di onorare e portare ai massimi livelli possibili questa società. Tra me ed il coach c’è un bellissimo e reciproco rapporto di fiducia, professionalità ed impegno per raggiungere il massimo obiettivo sempre! Inoltre ci tengo a menzionare la nostra tifoseria ed in particolare tutti i ragazzini che adoro e per cui voglio essere sempre un esempio in campo e fuori! L’anno scorso è stata sicuramente una stagione intensa e difficile, anche se c’erano cinque promozioni posso assicurare che non è stato per niente facile raggiungere la B Interregionale. Sono certo che sarà un campionato diverso con squadre attrezzate, ma ho vissuto questa esperienza tempo fa e non vedevo l’ora di poterlo fare qui a Messina. Ribadisco i ringraziamenti a società, coach e tifoseria e spero che insieme possiamo divertirci ancora senza porci alcun limite”.

