La Basket School Messina supera in casa la Fortitudo - Tempostretto

La formazione di coach Sidoti supera 74-72 la Fortitudo orfana del suo capitano Bellomo. Mercoledì Gara2 al PalaMili può decidere l'ultima promozione in Serie B Interregionale

MESSINA – Costrette a tornare in campo dopo le rispettive sconfitte in casa di Gara3 Fortitudo Messina e Basket School sono sembrate un po’ provate. Non brillantissime le due squadre che comunque hanno dato vita al PalaRussello ad una Gara1 equilibrata. L’ha spuntata la Basket School, in questi playoff sono arrivate solo vittorie contro il fattore campo, per 74-72 al cospetto di una Fortitudo mai in vantaggio dopo il primo canestro, costretta sempre a rincorrere e che era priva del suo capitano, Bellomo, squalificato dopo la nervosa Gara3 contro l’Orsa.

Se per la Basket School Di Dio mette a segno 24 punti, anche se Tartamella per dirne una non sembra in giornata. Dall’altra parte l’assenza di Bellomo e il bottino sotto la doppia cifra di Cavalieri e la serata storta dalla lunetta di Magarinos pesano sul parziale della Fortitudo. Mercoledì si replica in gara2 al PalaMili, se arrivasse la prima vittoria in casa in queste serie playoff la Basket School potrebbe festeggiare la promozione. Altrimenti si tornerà al PalaRussello per Gara3 sabato prossimo.

Fortitudo Messina – Basket School 72-74

Dopo il canestro che apre la partita di Yeyap per i locali prendono il largo gli ospiti della Basket School con un parziale di 1-9, al termine del primo quarto riescono a costruire e conservare un vantaggio di sei punti (14-20). A cavallo tra il primo e il secondo quarto, dal 14-17 al 14-27 provano ad allungare gli scolari, che si issano fino al 20-35, ma poi permettono ai locali di rientrare fino al 34-43 alla pausa lunga.

Nel terzo quarto tre triple di Di Dio, l’ultima subendo fallo e segnando il libero aggiuntivo, sembrano ammazzare la partita sul 36-53, vantaggio massimo di 17 punti. Coach Cavalieri ricorre al time out e Di Nezza al rientro risponde con due triple che oltre a ridurre lo svantaggio lanciano il segnale che non bisogna arrendersi. Il lungo inseguimento di conclude con la tripla di Margarinos che fissa il punteggio prima dell’ultimo quarto sul 59-66.

Tutto da rifare per la Basket School che rischia anche il rientro quando sul 66-69 negli ultimi 10 minuti per diversi possessi non trova più la via del canestro. La stanchezza in campo è evidente e anche la Fortitudo non riesce a completare il riaggancio ma si ferma sul 67-69. Nei minuti finali chirurgici i canestri di Di Dio e Maddaloni che portano un po’ di ossigeno agli scolari. I locali provano a restare agganciati con Di Nezza ma i liberi concessi a Cordaro permettono agli scolari di toccare quota 74 e mettersi al sicuro nei secondi finali. Bella la tripla di Iannicelli, migliore dei suoi con 19 punti, ma inutile perché fissa gara1 sul punteggio finale di 72-74.

Tabellino

Parziali: 14-20, 34-43 (20-23), 59-66(25-23), 72-74 (13-8).

Fortitudo Messina: Di Nezza 14, Mento ne, Mollica 0, Ottoborgo ne, Magarinos 9, Molonia ne, Cavalieri 11, Iannicelli 19, Giannullo 6, Giovani 0, Terzi ne, Yeyap 13.

Basket School: Maddaloni 7, Obitso 0, Freni ne, Di Dio 24, Scimone 7, Tartamella 4, Linde 2, Mancasola 6, Zivkovic 14, Cordaro 10.

Allenatore: Pippo Sidoti.

