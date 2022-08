La Calabria 'centro nevralgico' mafioso? Occhiuto pronto a querelare il blasonato The Times - Tempostretto

Disastroso titolo a proposito della singolare vicenda dei medici cubani. Poi il quotidiano londinese si corregge... Ma non va molto meglio

REGGIO CALABRIA – La Calabria? Un mafia hub, un ‘centro nevralgico’ mafioso, per quello che è probabilmente il più importante e autorevole quotidiano del pianeta, il londinese The Times.

Un titolo infelice, più d’ogni altra cosa, nell’occuparsi della singolare vicenda dei quasi 500 medici cubani in arrivo. Ma difficilmente a un qualsiasi amministratore calabrese una ‘versione’ di questo tipo sarebbe potuta andar bene…

«Per ‘The Times’ la Calabria è l’hub della mafia. Un titolo (poi modificato) sconcertante, intriso di banali stereotipi – scrive il Governatore calabrese Roberto Occhiuto su Twitter – ad un articolo che racconta l’accordo con i medici cubani. La nostra Regione è stanca di questi luoghi comuni. Sono pronto a denunciare il giornale britannico».

Così, nel suo tweet, il presidente della Giunta regionale.

…Ma cosa aveva scritto, esattamente, l’incauto titolista del quotidiano britannico?

«Il mafia hub assume medici cubani, visto che quelli italiani scansano la regione». Davvero micidiale, per una terra che va dicendo a ogni passo di “metterci la faccia” e di star investendo per far cambiare la narrazione rispetto alla Calabria e alla sua immagine…

Titolo modificato. Ma non va molto meglio…

Se poi si entra nel merito e si guarda l’assetto dell’articolo per come poi «modificato», comunque, non si può certo dire che questo cambiamento sia poi tutto questo stravolgimento in meglio…

La nuova versione (vedi foto) per il blasonatissimo quotidiano inglese suona infatti così: «Medici cubani rimpiazzeranno i medici che hanno scansato gli ospedali della regione crivellati dalla mafia – Il Governatore calabrese spera che gli innesti aiuteranno ad allontanarne la chiusura».

Che dire? “Insomma”…