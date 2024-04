La segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ore 20 di domenica in via Tommaso Cannizzaro, non lontano dall’incrocio con il viale Italia. Ho fotografato da lontano un’immagine raccapricciante: la carcassa di un animale in un contenitore aperto e poggiato a terra. Non mi sono potuto avvicinare perché ero con la mia cagnolina. Ma dall’immobilità non ho dubbi che fosse morto”.