La città del Capo incontra il cinema: torna il Milazzo Film Festival

Tra novità e conferme, si parte con l’organizzazione del tanto atteso Milazzo Film Festival che porterà il cinema nella città del Capo

MILAZZO – Primi incontri organizzativi per l’ormai atteso appuntamento con il Milazzo Film Festival, che si terrà nella città del Capo dal 20 al 23 luglio. La location prescelta sarà ancora una volta quella dell’Atrio del Carmine, ma non mancheranno le novità.

Il presidente dell’associazione “L’Altra Milazzo” Marco Vitale e Antonio Napoli, presidente del comitato organizzativo, hanno commentato entusiasti l’accoglienza riservata al festival dalla città mamertina sottolineando l’intenzione di proporre un evento capace di crescere e migliorare di volta in volta: «Ogni anno -hanno dichiarato- raccogliamo critiche e proposte, sia dagli spettatori che

dai volontari che ci supportano, per cercare di migliorare costantemente il format».

Soddisfatto il sindaco Pippo Midili, che ha incontrato gli organizzatori insieme all’assessore Antonio Nicosia. Il primo cittadino ha annunciato che il Festival sarà patrocinato dal comune, come già avvenuto nelle ultime edizioni, sottolineando l’importanza dell’evento per far conoscere la città del Capo.

Tra le novità di quest’edizione la presenza di masterclass, destinate principalmente a giovani e appassionati di cinema, realizzate in sinergia con l’Università di Messina e il Dipartimento COSPECS e con la presenza di registi, attori e giornalisti di settore.

A tornare sarà invece il Concorso Internazionale di Cortometraggi, al quale è possibile già inoltrare le candidature presso la piattaforma Film Freeway con scadenza fissata al prossimo 7 maggio. Le categorie saranno quella dedicata al tema libero e quella dedicata al tema dell’ambiente, in partnership con l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo.

Articoli correlati