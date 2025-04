La Città Metropolitana si prepara al “Reggio Calabria Street food Fest”

Appuntamento dal 24 al 27 aprile sul Lungomare Falcomatà nei pressi della Stazione Lido

REGGIO CALABRIA – Si chiama “Reggio Calabria Street food Fest” e, dal 24 al 27 aprile, metterà in mostra le specialità enogastronomiche reggine con un grande ritorno in termini d’immagine ed economia per l’intero comprensorio. La Città Metropolitana, infatti, ha deciso di investire su un evento già sperimentato in altre località del Paese con un enorme successo in termini di promozione territoriale. L’area scelta per svolgere la kermesse è Piazza Indipendenza, nei pressi della Stazione Lido, già sede di importanti iniziative come il Festival del Gelato Artigianale Scirubetta.

«Ampliamo l’offerta per cittadini, turisti e appassionati», ha spiegato il sindaco Giuseppe Falcomatà sostenendo un «evento che si inserisce nel più ampio programma di iniziative che stiamo programmando per la primavera reggina, a cavallo tra festività importanti come il San Giorgio, la Festa della Liberazione, la Festa dei Lavoratori ed altre ricorrenze cittadine, e che ha anche una grande rilevanza culturale finalizzata al rilancio delle eccellenze enogastronomiche locali, sempre più ricercate ed apprezzate».

«Il format – ha spiegato il sindaco – già presente, da quasi un decennio, nella dirimpettaia Messina, ha prodotto fino a 120 mila presenze con la partecipazione attiva di 53 street food blogger ed una copertura mediatica imponente, capace di coinvolgere professionisti del settore di tutta Italia. Si comprende, dunque, l’enorme potenzialità di un festival fin qui mai realizzato nella nostra città e che può, concretamente, esaltare le competenze e le abilità dei nostri operatori ed i prodotti identitari del territorio».

«Indubbiamente – ha proseguito Falcomatà – incentivare il turismo anche attraverso il sostegno alle peculiarità reggine ed alle tradizioni culinarie rappresenta un fattore centrale nelle attività di sviluppo socioeconomico della Città Metropolitana. Ci crediamo fortemente e, per questo, continuiamo ad investire in un settore strategico. Oltretutto, poter degustare un pasto passeggiando sul Lungomare “Falcomatà”, il più bel chilometro d’Italia, è una particolarità che, da sola, spinge a puntare sullo Street food quale formula vincente».

Per Carmelo Versace, vicesindaco metropolitano delegato al Marketing territoriale, «si concretizza un progetto che, da tempo, vede impegnato un settore attivo e dinamico all’interno della macchina organizzativa di Palazzo Alvaro». «Nel marketing territoriale – ha spiegato – riconosco una chiave decisiva sia per il rilancio del tessuto economico-sociale del comprensorio, sia per ribaltare una narrazione spesso deformata e distorta rispetto alle potenzialità dell’area metropolitana. Così, da tutte le fiere, nazionali e internazionali, in cui la Città Metropolitana svolge un ruolo da protagonista, abbiamo compreso quanto anche il food possa determinare la crescita di un territorio. Vogliamo, dunque, capitalizzare quanto di bello e buono ognuno di noi, nell’ambito delle proprie competenze, ha da offrire».

«Questo festival – ha concluso il vicesindaco – ha una doppia valenza: da un lato, incentiva l’afflusso di visitatori rilanciando l’interesse verso la città; dall’altro, sostiene fattivamente il comparto agroalimentare creando opportunità per gli operatori locali. Quindi, non sarà soltanto una grande vetrina per le nostre eccellenze, ma anche e soprattutto un’iniezione di fiducia verso le imprese impegnate in un’attività che unisce praticità, convenienza e bontà».