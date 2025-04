La cittadinanza onoraria di Messina ai genitori di Sara Campanella: la proposta di Gioveni

MESSINA – Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Libero Gioveni ha proposto di conferire ai genitori di Sara Campanella la cittadinanza onoraria di Messina. Il consigliere ha spiegato: “Dopo il condivisibile annuncio della Rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari di voler conferire la laurea alla memoria alla povera Sara Campanella, ritengo sia giusto ed opportuno che l’Amministrazione Basile e il Consiglio Comunale conferiscano ai genitori della ragazza la cittadinanza onoraria di Messina”.

Gioveni ha fatto riferimento all’ondata di affetto e testimonianza della città alla famiglia della giovane uccisa il 31 marzo scorso e ha spiegato che si tratterebbe di un altro segnale di questa vicinanza. “Seppur solitamente questo riconoscimento venga attribuito a coloro che non essendo residenti nel Comune si siano particolarmente distinti in diversi ambiti (scientifico, artistico, culturale, professionale, sportivo ecc.) – ha evidenziato Gioveni – ritengo che il profondo legame affettivo che anche con la manifestazione di venerdì sera si è concretizzato fra la famiglia Campanella e la nostra città che si è tutta stretta al suo dolore, possa giustificare un simile simbolico (ma certamente importante) riconoscimento”.

E infine: “Messina peraltro era ormai diventata la seconda casa di Sara e come tale, consegnare un giorno in Aula consiliare la pergamena della cittadinanza onoraria alla mamma e al papà della giovane vittima di femminicidio, sancirebbe definitivamente e concretamente questo rapporto d’amore fra loro e l’intera città. Mi auguro quindi che senza alcuna paternità politica, ci si attivi tutti insieme per avviare l’iter amministrativo che ci porti a compiere un gesto che, nel dolce ricordo di Sara, ci terrà sempre uniti con una famiglia dal cuore spezzato che ci aveva affidato con fiducia una loro figlia”.