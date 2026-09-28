 La Crociera della Musica Napoletana fa tappa domani a Messina

La Crociera della Musica Napoletana fa tappa domani a Messina

Gianluca Santisi

La Crociera della Musica Napoletana fa tappa domani a Messina

lunedì 28 Settembre 2026 - 20:55

La manifestazione si tiene a bordo della MSC World Europa. Una delegazione sarà accolta a Palazzo dei Leoni

MESSINA – La 18ª edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana fa tappa a Messina. Domani infatti approderà in città la MSC World Europa che dal 28 settembre al 5 ottobre ospita spettacoli e incontri sulla musica e cultura napoletana. Si tratta di un progetto ideato da Francesco Spinosa e sviluppato da Scoop Travel Service con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale e turistico della Campania.

La manifestazione è partita oggi da Napoli e toccherà Messina, La Valletta, Barcellona, Marsiglia e Genova, con rientro a Napoli il 5 ottobre. A Messina una delegazione sarà accolta a Palazzo dei Leoni dal sindaco Federico Basile e dall’assessore alla Cultura Vincenzo Caruso.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 della manifestazione ci saranno Ebbanesis, Viviana Cangiano e Serena Pisa, Gianni Conte, Diego Sanchez, Alessia Moio, I Napulantica con Nadia Pepe e Silvana Perno di Napoli Reale. Gli appuntamenti nei porti e le attività a bordo sono parti dello stesso progetto: mettere in relazione persone e territori, facendo della cultura un’occasione concreta di conoscenza reciproca. È questa continuità tra la vita a bordo e gli incontri nelle città raggiunte a caratterizzare la Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana.

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