 Suppletive in Calabria, vince Roscioli (centrodestra). Il candidato di Vannacci sfiora l'11%

Suppletive in Calabria, vince Roscioli (centrodestra). Il candidato di Vannacci sfiora l’11%

Gianluca Santisi

Suppletive in Calabria, vince Roscioli (centrodestra). Il candidato di Vannacci sfiora l’11%

lunedì 28 Settembre 2026 - 19:50

Il vincitore: "Futuro Nazionale non ci ha tolto nulla, risultato superiore alle aspettative"

Fabio Roscioli prenderà il posto lasciato libero alla Camera da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria nel giugno scorso. Candidato del centrodestra, Roscioli ha vinto nettamente le elezioni suppletive nel collegio 5 Reggio Calabria-Locri con il 51,02%. Al secondo posto Francesco Antonio Benedetto, candidato del centrosinistra (Pd, M5S e Casa Riformista) no è andato oltre il 36,59%. C’era attesa per il risultato di Domenico Giannetta di Futuro Nazionale, che ha sfiorato l’11% (esattamente il 10,94%). In lizza anche Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare che si è fermato all’1,44%.

Su 345.486 aventi diritto hanno votato 77.165 elettori, pari al 22,34%. Quattro anni fa l’affluenza era stata del 49,40%. Le schede nulle sono state 1.387, le bianche 596. Una settantina i comuni interessati dal voto.

Il vincitore: “Vannacci ha tolto al centrosinistra, non a noi”

“Il centrodestra unito ha raggiunto un risultato superiore rispetto alle nostre aspettative, addirittura siamo andati avanti. Il centrosinistra ha fatto un passo indietro: quindi a noi Vannacci non ha fatto nulla, se ha tolto qualcosa l’ha tolto al centrosinistra”, ha dichiarato Roscioli.

Matilde Siracusano ha invece postato sui social un video in cui abbraccia Roscioli dopo la vittoria. Laconico il suo commento: “Caro Generale, questa non è IA”, ha scritto Siracusano riferendosi alla rovente polemica dei giorni scorsi.

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