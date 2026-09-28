Arrestata dopo aver lanciato acido contro l’avvocato, la versione di Broccio

Al vaglio la posizione della 47enne. Intanto il legale è fuori pericolo

E’ ancora ricoverato al centro Grandi ustionati di Catania l’avvocato Pierfrancesco Broccio, vittima della disavventura culminata oggi con il fermo di una 47enne originaria del catanese. La donna, una sua cliente, ha lanciato dell’acido contro il legale messinese di 58 anni, per poi dileguarsi. Una versione ora al vaglio dei carabinieri che l’hanno rintracciata e sottoposta a fermo, in attesa di ascoltarla.

La condanna per omicidio

Intanto il legale ha spiegato cosa è accaduto. E’ stato lui a indicare ai Carabinieri la responsabile. “E’ stata una mia cliente che aveva problemi mentali, infatti è stata per anni all’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma non pensavo potesse arrivare a questo”, ha detto all’Ansa il legale. La 47enne è stata condannata per l’omicidio del marito nel 2007. Pierfrancesco Broccio originario del villaggio di Santo Stefano Medio, dove ha lo studio professionale, conferma di essere fuori pericolo e ricostruisce l’accaduto. Quella sera aveva accettato di incontrare la donna, già sua cliente per problemi precedenti, per un procedimento nel quale lei risulterebbe parte offesa.

Il legale racconta

Pur avendo dubbi, viste le condizioni della donna – che ha scontato all’ospedale psichiatrico la condanna per l’omicidio del marito – ha accettato ugualmente l’incontro. “Appena mi ha vistomi ha detto che voleva bere un poco d’acqua e inaspettatamente ha preso l’acido e me lo ha buttato addosso. Fortunatamente non è riuscita a prendermi negli occhi, anche perché avevo gli occhiali. Tuttavia mi ha preso nella parte bassa del volto, nel collo e in varie altre parti del corpo. Mi sono chiuso nell’auto e sono scappato sono arrivato nel mio studio e avevo tutti i vestiti bruciati dall’acido”.

In cerca di un movente

“Io non ho avuto mai problemi con lei, io sono alto un metro e novanta quindi non avevo paura. Ma dopo quello che ha fatto ne ho avuta molta”. Su cosa potrebbe avere spinto la donna a commettere il grave gesto, l’avvocato dice che “l’unico episodio per il quale si sarebbe potuta arrabbiare in passato con me era che gli avevo detto di dire la verità per un fatto del quale aveva accusato una persona, ma non pensavo potesse farmi questo ora”.