La droga tra la pasta e il sale, 44enne ai domiciliari per spaccio

Irruzione in casa di un uomo, a Gazzi, da parte dei carabinieri

MESSINA – Un movimento continuo verso un’abitazione. Il sospetto di un possibile spaccio di droga. L’intervento dei carabinieri, con una perquisizione ieri notte a casa di un 44enne, a Gazzi, già noto alle forze di polizia anche per precedenti specifici. Così i militari hanno trovato e sequestrato 25 grammi di marijuana e 17 circa di hashish, oltre a un bilancino di precisione, con un residuo ancora di stupefacente, e la somma di 160 euro. La marijuana, contenuta in un vasetto di vetro, era nascosta in un pensile della cucina, in mezzo ad altre confezioni di alimenti. L’hashish, invece, è stata trovata nel guardaroba della camera da letto, in mezzo alla biancheria.

L’uomo è ora ai domiciliari con l’accusa di spaccio di droga. Al termine delle operazioni, hashish e marijuana sequestrati sono stati inviati ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.