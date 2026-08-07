La fascia degli anticicloni subtropicali invade l’Europa, nessuna via d’uscita fino a Ferragosto

Temperature minime incredibilmente elevate lungo lo Stretto di Messina. Il meteo nel fine settimana e le tendenze nella prossima settimana

Il tempo continua a mostrare un encefalogramma piatto. Rimane tutto bloccato, come ormai lo è da settimane. L’afa e il caldo di questi giorni proseguirà anche nei prossimi giorni, condizionando il tempo fino a Ferragosto, e oltre. Di cambiamenti, o mitigazione della gran calura, neanche l’ombra. Quello che ancora non tutti hanno capito è che non si tratta del solito promontorio anticiclone africano, che sale sul Mediterraneo, per rimanere per giorni o qualche settimana, per cedere il posto all’azzorriano. Ma siamo ormai inglobati all’interno della famosa Cella di Hadley, ossia la fascia degli anticicloni subtropicali che ormai, d’estate in estate, si dilata, risalendo fino alle Alpi e al centro Europa, aprendo questi lunghissimi periodi caldi e soleggiati che sono alla base della grave siccità che investe gran parte d’Europa, dalla Spagna fino all’Europa danubiana, con gravissime conseguenze sugli ecosistemi e le economie di questi Paesi.

Questo significa che ne usciremo con molta difficoltà, mentre al contempo le temperature del mare supereranno la soglia dei +30°C, anche +31°C, consentendo di registrare temperature minime incredibilmente elevate, fino a +27°C +28°C lungo lo Stretto di Messina. L’unica nota positiva riguarda il soffio del grecale, sullo Stretto, che spirerà moderato nel weekend, contribuendo solo in parte ad ammortizzare un po’ la calura, nelle ore centrali del giorno. Ma di notte, purtroppo, fornirà un serbatoio di umidità non indifferente, soprattutto in città.

Notare pure l’estensione della superficie anticiclonica.

Sabato 8 agosto 2026

Giornata stabile e soleggiata, con un cielo sereno o poco nuvoloso e una ventilazione da Nord e N-NE, tesa lungo lo Stretto. Nell’area fra la zona falcata e Giampilieri le raffiche potranno raggiungere punte di 30/40 km/h. Le massime giornaliere in città raggiungeranno i +32°C +33°C, con picchi di +34°C +35°C nelle aree vallive della città e della provincia, non esposte alle brezze. Il tutto accompagnato da tassi dell’umidità relativa fra il 50% e il 70%. Le minime notturne, invece, non scenderanno sotto i +27°C +28°C. Mari quasi calmi, poco mosso o mosso lo Stretto nella sua imboccatura più meridionale.

Domenica 9 agosto 2026

Giornata calda e afosa, con cielo poco nuvoloso o al più velato nel pomeriggio. Le temperature massime si spingeranno fino a +32°C +33°C. Minime pronte a scendere sui +26°C +27°C. Sullo Stretto soffierà una moderata ventilazione da Nord e N-NE, pronta ad accelerare nelle ore centrali del giorno, con punte oltre i 30 km/h sul litorale sud. Mari quasi calmi o poco mossi, increspato lo Stretto e un po’ mosso lo Ionio fino a Capo Sant’Alessio.

Tendenza per la prossima settimana

Fino ai primi giorni della settimana di Ferragosto ci sarà davvero poco da dire. Trovandoci sotto la fascia degli anticicloni subtropicali il tempo rimarrà tale e quale ancora per molto tempo, con la calura sempre intensa, solo in parte mitigata dalle brezze che, fra lunedì 10 e martedì 11 agosto, peraltro si indeboliranno ulteriormente, causa una nuova intensificazione delle subsidenze (i moti discendenti tipici di questi anticicloni).