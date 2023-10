La Fenice Amaranto frenata dall'Acireale. Mister Trocini: "Due punti persi" - Tempostretto

Nel recupero della seconda giornata di Serie D La Fenice Amaranto ottiene un pari in rimonta dopo tre vittorie consecutive

La Fenice Amaranto è scesa in campo mercoledì per giocare il recupero della seconda giornata contro l’Acireale. I siciliani in casa hanno venduto cara la pelle e sono riusciti a stoppare la formazione reggina che veniva da tre vittorie consecutive. Primo tempo in cui l’Acireale imbriglia i calabresi e chiude in vantaggio. Ripresa a parti invertite con La Fenice Amaranto che pareggia e sfiora più volte di ribaltarla.

Alla fine si chiude con un pareggio, per i calabresi domenica altro impegno contro una siciliana, il Città di Sant’Agata che verrà al Granillo. Sarà una partita in cui la formazione di mister Trocini proverà a fare risultato con l’obiettivo di scavalcare i biancazzurri in classifica nel girone I di Serie D.

Mister Trocini: “Resta il quarto risultato utile consecutivo”

“Il nostro primo tempo non è stato buono – dichiara mister Bruno Trocini dopo la gara Abbiamo sofferto dal punto di vista fisico, loro ci venivano addosso e non abbiamo avuto la qualità per fare i passaggi che servivano per guadagnare campo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e questo ci ha portato a costruire di più, ci credevamo di poterla pareggiare e vincere. Contento del quarto risultato utile consecutivo, ma volevamo e meritavamo di vincere. Sono due punti persi che però ci danno la voglia di continuare a lottare”.

Acireale – La Fenice Amaranto 1-1

La sfida si sblocca in favore dei locali al 13′ del primo tempo grazie alla rete di Vanzan che controlla in area piccola e conclude col mancino. Reazione sul finire di primo tempo sui piedi di Zucco che con una porzione di porta libera, ma da posizione defilata, non centra lo specchio col mancino. Acireale che chiuderà avanti il primo tempo.

Nel secondo cambia La Fenice Amaranto che toglie il riferimento offensivo agli avversari con due attaccanti laterali e un trequartista, la conclusione a giro di Barillà è la prima vera occasione per pareggiarla. Sugli sviluppi dell’angolo che ne segue segna al volo Aquino quando siamo al 57′ della ripresa. Nel finale saranno più le azioni dei calabresi che impegnano il portiere dell’Acireale senza successo.

