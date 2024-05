Elezioni europee, i candidati calabresi

Tra i candidati calabresi, l’unico uscente e ricandidato è l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Denis Nesci

Presso la Corte d’Appello di Napoli, sono state depositate tutte le liste con i rispettivi candidati che nella circoscrizione Sud (Abruzzo, Marche, Campania, Puglia Basilicata e Calabria), parteciperanno alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Tra i candidati calabresi, l’unico uscente e ricandidato è l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Denis Nesci, la consigliera regionale Luciana De Francesco ed Ersilia Amatruda. Per Forza Italia, l’unica calabrese candidata, sarà l’attuale vicepresidente della Giunta regionale, ed aspirante candidato sindaco di Reggio Calabria, Giusy Princi. Un altro reggino candidato ma con il movimento del sindaco di Terni Stefano Bandecchi è il consigliere comunale Massimo Ripepi. La Lega invece punta sulla sulla deputata cosentina Simona Loizzo, inserita tra l’altro al secondo posto nella lista dietro al generale Vannacci, e sul presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. Per Alleanza Verdi Sinistra (candidato anche nelle Isole) ci sono l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, candidato capolista e l’ex vicesindaco di Cosenza (già nel Pd) Maria Pia Funaro. Il Partito Democratico ha candidato l’ex “sardina” Jasmine Cristallo e Luigi Tassone, di Serra San Bruno, già consigliere regionale. Nella lista Libertà di Cateno De Luca, sono due le candidate e si tratta di due donne, Annarita Foresta e Severina Sena. Per gli Stati Uniti d’Europa, sono invece candidati la coordinatrice regionale di Italia Viva, Nunzia Paese e tre ex sindaci: Pino Varacalli (già sindaco di Gerace), Stefano Mascaro (già sindaco di Rossano) e Filomena Greco (già sindaco di Cariati). Ed infine per la lista di Azione corrono il consigliere regionale Francesco De Nisi e due donne: Ramona Calafiore, dirigente reggina del partito e Stefania Postorivo, consigliera comunale di Roggiano Gravina nel Cosentino.