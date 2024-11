La Fiab Messina organizza il “Giro delle 7 Piazze”: si parte da Piazza Castronovo

Il segretario Saija: "Toccheremo luoghi importanti in città"

MESSINA – Una pedalata lungo il centro di Messina, con un titolo emblematico: Il Giro delle 7 Piazze. Lo ha organizzato la Fiab Messina Ciclabile per oggi, domenica 10 novembre, con raduno previsto alle 9.30 da Piazza Castronovo. Sarà questa la prima piazza, con un percorso che coinvolgerà poi il viale Giostra, il viale Regina Margherita e altre piazze tutte da scoprire.

Giuseppe Saija, segretario di Fiab Messina, ha spiegato: “Le piazze sono luoghi di aggregazione per noi, come associazione che aggrega le persone attorno ad un’idea di mobilità sostenibile e anche divertente, hanno un significato particolare, proprio perché rendono possibile l’incontro. Nel nostro giro toccheremo ad esempio Piazza San Giovanni Decollato e Piazza Trombetta, posti che potrebbero risultare sconosciuti ad alcuni. È un modo per riscoprire la bellezza della nostra città anche a qualche chilometro dalle più celebrate Piazza Duomo o Piazza Cairoli”. Il giro sarà aperto ai soci e a tutti coloro che vogliono associarsi per il 2025. Durata prevista di circa due ore e mezza.