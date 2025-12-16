La Fiamma Olimpica, la Notte bianca e i premi alle “stelle”: due giorni di grande sport a Messina

Il 19 la torcia attraverserà la città e 51 discipline animeranno l'isola pedonale. Il giorno dopo al PalaCultura la premiazione di circa 100 atleti

MESSINA – Il passaggio della Fiamma Olimpica che farà il giro d’Italia in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Poi la Notte bianca dello Sport, un appuntamento ormai tradizionale negli ultimi anni, che coinvolgerà oltre 50 discipline e altrettante società. E infine la premiazione delle “Stelle dello sport” messinese, in programma la Palacultura, con circa 100 atleti coinvolti. Saranno due “importanti giornate di sport”, quelle che Messina vivrà venerdì 19 e sabato 20 dicembre.

Sono queste le parole utilizzate dall’assessore Massimo Finocchiaro, che al fianco dell’esperto allo Sport Francesco Giorgio e della presidente di Messina Social City Valeria Asquini ha presentato le attività inserite nel calendario natalizio e che arricchiranno il weekend messinese. Sarà la Fiamma Olimpica il clou dell’iniziativa. Il passaggio sarà previsto sull’isola intorno alle 15, ma la Torcia “girerà per circa 7km e mezzo nel centro di Messina”, dal viale Boccetta all’isola pedonale di Viale San Martino e ritorno, verso gli imbarcaderi. I tedofori saranno 34.

Finocchiaro: “Ci lavoriamo da tempo”

L’assessore ha sottolineato l’onore di ospitare la Fiamma e spiegato di aver “approfittato del passaggio per la notte bianca dello sport. Come ogni anno ci lavoriamo da tempo e siamo a 51 discipline con circa 55 società. Sarà impegnata tutta l’isola pedonale mentre la fiamma passerà nella corsia del tram. Abbiamo invitato tutte le autorità per un momento in cui premieremo anche i nostri tedofori storici, le nostre eccellenze, a piazza Cairoli. Ci auguriamo che partecipino tante persone e si possa proseguire fino alle 22. Dopo, giorno 20 dicembre dalle ore 9, al PalaCultura ci sarà la premiazione delle stelle, di circa 100 atleti”.

Giorgio: “Grande attenzione allo sport”

L’esperto Giorgio, insieme all’assessore Finocchiaro, ha ringraziato “le numerose federazioni, gli enti di promozione sportiva e le associazioni, sia olimpiche che paralimpiche, che prenderanno parte all’iniziativa, dimostrando la forte partecipazione e il valore condiviso di questi eventi per la comunità messinese”. Giorgio ha poi aggiunto che: “Questo appuntamento di fine anno è di particolare rilevanza in quanto allo sport l’amministrazione comunale ha sempre dedicato grande attenzione, programmando eventi ed iniziative. Questi appuntamenti saranno impreziositi dal passaggio della Fiamma Olimpica”, ricordata dai professori Bonanno e Chillè, che saranno premiati con giusti riconoscimenti per avere già ricoperto il ruolo di tedofori.

Asquini: “Sport strumento educativo”

La presidente Asquini ha ricevuto i complimenti dell’assessore Finocchiaro, che ha parlato “della Messina Social City come il braccio operativo e parte integrante di questa progettazione”. Asquini ha poi sottolineato come sia “per la Messina Social City un piacere che si rinnova partecipare a questa iniziativa, che rappresenta una vetrina per lo sport ed esalta i suoi valori all’interno della comunità. Lo sport è uno strumento educativo e di inclusione che, oltre ai benefici di natura fisica, sviluppa competenze cognitive ed emotive come la disciplina, il rispetto delle regole e la socializzazione, superando qualsiasi tipo di barriera. Queste iniziative rappresentano una vetrina per lo sport ed esaltano i suoi valori all’interno della comunità”.