La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Messina: l’evento alla Notte bianca dello Sport

Il 19 dicembre l'isola pedonale sarà animata da decine di discipline sportive. Ad arricchire l'iniziativa il passaggio della Torcia: ecco quando

MESSINA – Nel fitto calendario di eventi per Natale 2025 ce n’è uno unico nel suo genere. Si tratta del passaggio della Fiamma Olimpica, in viaggio per tutta l’Italia dal 5 dicembre per poi finire il proprio percorso il 6 febbraio, nel giorno in cui si apriranno i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Il 19 dicembre la Fiamma Olimpica farà tappa anche a Messina. È il giorno della Notte bianca dello Sport, appuntamento ormai tradizionale per la città, che sarà quindi arricchito dal passaggio di uno dei simboli più potenti dello sport mondiale.

Torna la Notte bianca dello Sport

Se n’è parlato durante la quinta commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti. Ospite l’esporto allo Sport Francesco Giorgio, che ha parlato dell’organizzazione della Notte bianca e della Fiamma. “Siamo alla terza edizione della Notte bianca dello Sport – ha spiegato -. È nata con l’idea di rappresentare, rispetto al movimento sportivo complessivo della città, una vetrina di quelle che sono le tante discipline praticate sul territorio. Parliamo di una vetrina doverosa, perché spesso sono gli sport maggiori a essere pubblicizzati e invece è importante promuovere tutto il movimento sportivo di base che fa un grande lavoro durante l’anno. Non faremo altro che mettere a disposizione tutta quella che è la struttura organizzativa lungo l’isola pedonale. Allestiremo spazi sportivi dando la possibilità ad ognuno di potersi mostrare e far praticare il proprio sport”.

“Negli anni passati – ha proseguito Giorgio – in tanti hanno gradito la possibilità di mostrarsi alla città. L’anno scorso (qui la gallery fotografica) ci sono state 45 discipline ed è stata una bella iniziativa. In moltissimi hanno partecipato e puntiamo a replicare. Quest’anno abbiamo un’altra specificità, il passaggio della Fiamma Olimpica. Arriverà il 19 dicembre in una fascia oraria che dovrebbe essere tra le 14.30 e le 15.30, siamo in attesa di conferme da parte dell’organizzazione degli orari definitivi. Ma molto dipenderà dagli altri tragitti, visto che passerà anche dalle città della zona jonica. Abbiamo pensato di mettere a disposizione il villaggio, ampliandolo e mettendo a disposizione tutto anche in mattinata, permettendo alle scuole di partecipare”.

La Fiamma Olimpica passerà nel primo pomeriggio

La Notte bianca inizierà, quindi, alle 10. E sarà più o meno una “no stop”, fino alle 20. Spazio sarà dato anche ad associazioni di volontariato come l’AIL, i Lions e altre realtà cittadine. Ci saranno inoltre due palchi, uno sull’isola pedonale per le attività di danza e fitness e uno in piazza Cairoli. E il passaggio della Fiamma? I tedofori previsti “sono 37 e sono stati scelti dalla Fondazione Milano-Cortina, al lavoro da tempo. Alcuni sono stati scelti attraverso un contest lanciato in tutta Italia a cui potevano partecipare tutti. Altri, invece, saranno i rappresentanti dello sport. Il percorso partirà dal viale Boccetta alto, passando per la Circonvallazione, la Tommaso Cannizzaro, e proseguendo verso l’isola pedonale, poi la via Garibaldi e il finale a Giostra per poi imbarcarsi. I tedofori percorreranno circa 200 metri ciascuno”.