La Flotilla inchioda i governi europei alle loro responsabilità sul genocidio

Mentre avviene l'abbordaggio da parte delle forze israeliane, le manifestazioni nelle piazze di sera. E lo sciopero generale venerdì, per Gaza, nel segno dell'indignazione

di Marco Olivieri

Contro il genocidio dei palestinesi e al fianco della Global Sumud Flotilla. Lo abbiamo scritto e lo ribadiamo mentre avviene l’abbordaggio, con le forze militari israeliane sulle barche. Così si vuole fermare una missione umanitaria verso Gaza che ha il merito di porre l’accento su un blocco disumano, in violazione del diritto internazionale. E che fa emergere quanto i governi europei, compreso il governo Meloni, non abbiano preso le distanze da Netanyahu e dal genocidio dei palestinesi.

Le manifestazioni serali e notturne nelle piazze italiane, a Milano tra i binari e in 10mila a Roma (fonte Corriere della Sera), e lo sciopero generale della Cgil di venerdì 3 ottobre hanno un filo comune. Ci dicono che una sana indignazione è possibile. Una reazione al silenzio e le complicità di un Occidente che ha tradito i suoi valori.

Da parte sua, la presidente Meloni e il vicepresidente Salvini continueranno a voler screditare gli attivisti della Flotilla. Le dichiarazioni di questi giorni e ore si commentano da sole. Ma verranno tempi migliori. Non ci rassegniamo a queste strumentalizzazioni.

Come ha ricordato Massimo Cacciari di recente nel programma “Otto e mezzo” su La7, “a Gaza assistiamo alla catastrofe di ogni elementare principio di diritto. Ci siamo riempiti la bocca di diritti umani per generazioni, noi con i nostri valori occidentali, e qui per la prima volta forse nella storia assistiamo a un esercito che combatte direttamente i civili. Dei civili in fuga che vengono massacrati. È il crollo di ogni principio minimo di diritto, neanche di diritti umani, ma di diritto internazionale. Assistiamo a una catastrofe culturale del nostro mondo. Anche nella sciagurata guerra in Ucraina sono due eserciti che si confrontano. Qui invece è un esercito che bombarda e massacra colonne di profughi, bambini e donne. Una guerra contro i civili: questo è un salto qualitativo pazzesco, ma ce ne vogliamo rendere conto o no?”.

