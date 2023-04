La Fondazione di comunità presenta gli obiettivi in vista del 2030 - Tempostretto

In un libro il bilancio di un'attività decennale e le strategie future: la presentazione oggi all'Horcynus Orca

MESSINA – La Fondazione di comunità di Messina pensa al “Domani”, come il titolo del volume appena pubblicato, e presenta il suo piano strategico in vista del 2030. Sette anni di programmazione, facendo un bilancio su ciò che è stato realizzato. Un libro a cura del fondatore Gaetano Giunta e di Francesco Marsico, della Caritas italiana e consigliere della Fondazione. “Domani. 2030, il Piano strategico della Fondazione di Comunità di Messina” viene presentato oggi all’Horcynus Orca, alle 16. Tra i relatori, Francesco Profumo, presidente dell’Acri ed ex ministro dell’Istruzione del governo Monti.

Il passato e il futuro della Fondazione

In primo piano i risultati raggiunti, in un impegno decennale, e quelli da raggiungere in prospettiva. Dal parco urbano e il condominio con avanzate soluzioni tecnologiche, nel segno dell’efficienza energetica, nell’area della baraccopoli di Fondo Saccà, alla riqualificazione dell’area artigianale di Roccavaldina, per creare un’industria “bio”. E ancora: la ristrutturazione di palazzi a Santa Marina di Salina, Novara di Sicilia e Mirabella Imbaccari (Catania). Tutti palazzi coinvolti in un progetto di “bene comune e sviluppo umano del territorio”, a favore della rigenerazione urbana e sociale.