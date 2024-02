La frana di Letojanni sarà solo un ricordo. “Entro metà marzo completati anche gli ultimi lavori”

Dopo di che mancherà soltanto la sistemazione della volta della galleria. Il direttore del Cas Fazio: "Mi hanno assicurato che saranno conclusi a breve"

MESSINA – Tra un mese o poco meno, la frana di Letojanni, con la circolazione autostradale nel caos per anni, sarà soltanto un ricordo. A spiegarlo è stato il direttore generale del Cas, Franco Calogero Fazio, a margine della commissione in cui è intervenuto sul viadotto Ritiro.

Fazio: “I lavori al contenimento del muro a valle quasi conclusi”

“Sulla galleria di Letojanni – ha spiegato il direttore Fazio a Tempostretto – ho colloqui quasi settimanali con l’impresa, che ha chiesto qualche settimana in più. Mi è stata data la garanzia che i lavori saranno completati entro fine mese o entro i primi 15 giorni di marzo. Adesso stanno completando la parte di contenimento del muro a valle. Dopo di che procederanno sulla volta per completare del tutto i lavori sulla galleria”.

In estate potrebbero essere state risolte entrambe le annose situazioni legate alle autostrade messinesi, cioè viadotto Ritiro e frana di Letojanni: “Sul viadotto riteniamo che sarà già in esercizio a fine giugno, Letojanni mi auguro molto molto prima, appunto già a marzo”.

Galleria Telegrafo: “Circolazione ridotta ma non per l’incendio”

Poco prima, in aula, si è parlato anche della situazione di alcune altre gallerie come la Telegrafo, spesso chiuse a metà per problemi di sicurezza. Fazio ha spiegato che la circolazione è ridotta a una singola corsia in attesa della messa a norma, come da decreto ministeriale. Ma la risoluzione non sarà semplice perché “servono un bel po’ di soldi”. Si tratta di circa 500 milioni per l’intera sistemazione. Un chiarimento che evidenzia come per la galleria Telegrafo, quindi, non si parla di una chiusura parziale legata al devastante incendio di diversi anni fa.