La gioia dei deputati eletti all'Ars e un pensiero per Cateno De Luca, "torna presto" - Tempostretto

La proclamazione alla Corte d'appello di Messina

MESSINA – Oggi la proclamazione alla Corte d’appello di Messina dei parlamentari all’Assemblea regionale siciliana. Un momento emozionante per i deputati: la new entry Calogero Leanza (Partito democratico), il veterano Giuseppe Laccoto (Lega Prima l’Italia), il presidente di Sicilia Vera e anche lui neofita Giuseppe Lombardo. E ancora gli altri due parlamentari di Sud chiama Nord Matteo Sciotto e Alessandro De Leo, anche loro esordienti, il deputato riconfermato del Movimento Cinquestelle Antonio De Luca, per Fratelli d’Italia Pino Galluzzo (“Anche se per la seconda volta, l’emozione è sempre tanta”) e per Forza Italia Tommaso Calderone, che eletto in Parlamento lascerà il seggio regionale a Bernadette Grasso.

Lombardo: “Un pensiero per Cateno De Luca”

Un pensiero per Cateno De Luca, il più votato a Messina e che per tornare all’Ars dovrà aspettare di essersi ripreso dai problemi di salute che lo hanno portato al ricovero, è stato riservato da Pippo Lombardo su Facebook: “Ho appena ricevuto l’attestazione di proclamazione di elezione alla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana, che per coincidenza è avvenuta nel giorno del mio compleanno. Un pensiero va oggi più che mai a Cateno De Luca, che ha reso possibile tutto ciò”.

Aggiunge l’ex presidente di Messina Servizi: “Spero di non deluderlo e di non deludere tutti i siciliani che hanno riposto in noi la loro fiducia per cambiare questa nostra terra di Sicilia. Grazie e forza Cateno! Ti aspettiamo più forte e più agguerrito di prima”.

Germanà: “Complimenti a Laccoto e nessun timore per il ricorso”

Così si esprime il senatore leghista Nino Germanà: “A Pippo Laccoto vanno i complimenti miei e di tutto il partito. Sono certo che grazie all’esperienza di numerose legislature e quella da sindaco di Brolo saprà rappresentare al meglio le istanze che arrivano da tutto il territorio della provincia di Messina. Abbiamo aspettato un mese per l’ufficialità e lo abbiamo fatto in silenzio ma sempre fiduciosi e consapevoli di quello che è stato il nostro risultato, anche alla luce degli sforzi profusi da tutti in campagna elettorale. È stato premiato il nostro lavoro, questo è ormai un dato consolidato dalla proclamazione ufficiale e chi vuole fare capire altro lascia il tempo che trova”.

Aggiunge Germanà, in riferimento al ricorso di Luigi Genovese: “Oggi a noi non interessa parlare di ricorsi o di Tribunali, siamo felici di avere avuto un riconoscimento importante da parte dei nostri elettori e Pippo Laccoto sarà il nostro deputato per i prossimi cinque anni. Ci tengo infatti a precisare che nessuna preoccupazione destano le notizie fatte circolare su un possibile ricorso, in quanto la commissione elettorale ha rigettato tutti i rilievi sollevati sull’attribuzione dei seggi e se sul seggio fosse chiamato a pronunciarsi il giudice amministrativo, a parte i problemi di inammissibilità del ricorso, il Tar potrebbe solo accertare che il distacco di Giuseppe Laccoto risulta ben più consistente di quello risultante dal verbale dell’Ufficio circoscrizionale, in quanto nei dati definitivi della Prefettura risulta di ben 124 voti”.

L’emozione di Leanza nel “rappresentare i messinesi”

“Sono molto contento – ha commentato il neo deputato Leanza – questo momento suggella l’impegno di tante amiche e amici che hanno creduto in me. Adesso mi attende un lavoro impegnativo, ne comprendo la complessità, ma sono motivato. Lo svolgerò con la massima serietà per onorare le istituzioni e aiutare il mio territorio. Oggi più che mai sento il valore di rappresentare i cittadini – prosegue – e, reputo che ciò rappresenti il senso vero e profondo di fare politica, valore da riscoprire e non dimenticare mai. Siamo rappresentanti dei siciliani in Parlamento e dei messinesi – conclude il deputato di Sala d’Ercole – con questo spirito dobbiamo essere sempre tra la gente e, solo così, le persone torneranno a provare interesse verso la cosa pubblica”.

De Luca (M5S): “Difenderemo le istanze dei siciliani dall’opposizione”

Questo, invece, il commento del deputato del M5S Antonio De Luca: “Oggi è diventato ufficiale! A un mese dal voto sono stato proclamato eletto deputato. La riconferma ha un sapore ben diverso dalla prima elezione, perché non è il frutto di una scommessa, bensì del lavoro svolto in questi anni insieme al gruppo e dell’impegno dei candidati che si sono spesi con passione in questa campagna elettorale. Grazie a tutti voi che avete contribuito a questo risultato, sono pronto insieme ai colleghi del Movimento Cinquestelle Sicilia a interpretare al meglio il ruolo di opposizione portando avanti e difendendo le istanze che i siciliani ci hanno consegnato”.

