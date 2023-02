La Guardia di finanza "blinda" la sicurezza a Gambarie - Tempostretto

Nel "mirino" dei finanzieri la sicurezza sulle piste, specie nei super-affollati weekend. Utilizzati anche militari del Soccorso alpino delle Fiamme gialle

SANTO STEFANO IN ASPROMONTE – ll Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha rinforzato il dispositivo di controllo e vigilanza a Gambarie d’Aspromonte, garantendo la presenza di pattuglie nella piazza principale e nelle aree di parcheggio limitrofe agli impianti sciistici visto il notevole afflusso, specialmente nei fine-settimana, di migliaia di turisti.

Utilizzata anche la “Polizia della montagna”

Insieme al personale “ordinario” sono stati impiegati, per garantire la sicurezza sulle piste, militari specializzati del Soccorso alpino delle Fiamme gialle del Comando provinciale di Cosenza, che ha competenza regionale.

La “Polizia della montagna” conta 28 Stazioni dislocate su tutto lo stivale e sulle isole maggiori: dalle Alpi agli Appennini, sull’Etna, in Sardegna e anche in Aspromonte. I suoi operatori svolgono funzioni di pubblico soccorso e di protezione civile.

Tecnologie molto sofisticate

La tecnologia, poi, rappresenta un particolare punto di forza del Soccorso alpino: i militari del Sagf (Soccorso alpino della Guardia di finanza), infatti, fanno costantemente uso d’apparecchiature sofisticatissime, come ad esempio quelle utilizzate per il monitoraggio della rete cellulare o i sistemi a pilotaggio remoto (droni), indispensabili per localizzare il più rapidamente possibile persone in pericolo, disperse o scomparse.

Il Sagf opera con professionalità e coraggio per la salvaguardia della vita umana, affrontando rischi e fatiche in ogni situazione d’emergenza.