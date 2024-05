La Jsl ospita il Bernalda per chiudere il quadrangolare nazionale

La formazione Under 15 di calcio a 5 della Junior Sport Lab vuole chiudere al meglio domani a Sinagra inizio alle ore 16

BROLO – La squadra Under 15 della Junior Sport Lab attende trepidante la sfida di domenica 26 maggio contro il Bernalda, in programma al Polivalente di Sinagra (ore 16), che chiuderà il quadrangolare nazionale di calcio a 5. Dopo la sconfitta incassata all’esordio in casa della Parete Academy ed il successivo esaltante successo conquistato sul campo dei campioni d’Italia in carica della Segato, i giovani neroverdi intendono completare, nel migliore dei modi, questo prestigioso trittico di partite.

“Veniamo dalla vittoria contro la Segato e vogliamo completare bene il percorso – ha dichiarato, in settimana, il portiere Giuseppe Cordima -. Per riuscirci dovremo giocare da squadra, senza inutili individualismi, e proporre le nostre qualità fin dalle battute iniziali del match, rimanendo sempre concentrati e lottando su ogni pallone per conquistare l’intera posta in palio”.

Fiducioso il mister Matteo Aquilia: “Ci siamo tolti una bella soddisfazione a Reggio Calabria, frutto di una notevole prestazione contro un eccellente avversario. Abbiamo centrato, così, la prima storica affermazione della JSL oltre lo Stretto. Adesso i ragazzi puntano a ripetersi opposti al Bernalda, altra rivale di livello. Sarà una gara difficile, poiché ci troveremo di fronte una compagine specializzata nel futsal, che ha, quindi, una specifica metodologia e schemi collaudati. Proveremo a tenerle testa e, alla fine, tireremo le somme. Indipendentemente dal risultato, il bilancio sarà molto positivo, soprattutto per il bagaglio d’esperienze accumulato nelle tre uscite”.