È partita l’isola pedonale a Torre Faro

In funzione fino al 15 settembre

MESSINA – È iniziata sabato 15 giugno e sarà attiva fino al 15 settembre. Ecco l’isola pedonale a Torre Faro. Un’l’isola pedonale attiva 7 giorni su 7, dalle 18 alle 2. La Giunta Basile ha approvato la proposta di delibera del vicesindaco e assessore Salvatore Mondello. Attivi pure il parcheggio delle torri Morandi, le soste a pagamento e quelle riservate e gratuite per residenti, commercianti e per chi ha un contratto d’affittuario.

I provvedimenti

Si legge nel provvedimento dell’amministrazione: “L’istituzione delle aree pedonali avviene nello spazio antistante alla Chiesa Madonna della Lettera, nel tratto della via Torre compreso tra le vie Rando e Pozzo Giudeo e nel tratto della via Fortino compreso tra le vie Lanterna e Barresi, tutti i giorni dalle 18:00 alle 02:00 del giorno successivo”. Il tutto “consentendo la circolazione dei veicoli di polizia, ambulanze e vigili del fuoco in servizio di emergenza, dei veicoli al servizio di persone invalide e dei veicoli di residenti autorizzati solo per accedere a cortili e autorimesse”.

Si istituisce pure “la sosta a pagamento, ove consentita, dalle 08:00 alle 24:00 di tutti i giorni lungo il lato destro nel senso di circolazione della via Senatore Francesco Arena”. Ecco le tariffe:

Tariffa oraria : 1,00 €

tariffa mattina/pomeriggio (dalle 08:00 alle 16:00) : 3,00 €

tariffa pomeriggio/sera (dalle 16:00 alle 24:00) : 3,00 €

tariffa giornaliera (dalle 08:00 alle 24,00) : 5,00 €.

Si prevede la sosta gratuita per residenti, domiciliati, affittuari (con contratto di locazione registrato), proprietari ed esercenti delle attività commerciali in immobili della via Senatore Arena, mediante il rilascio di apposito contrassegno, uno per ciascuna unità immobiliare e per una sola autovettura di proprietà o in leasing di un componente il nucleo familiare.

Con le stesse caratteristiche, si istituisce la sosta a pagamento, dalle 8 alle 24, “lungo il lato destro nel senso di circolazione del tratto della via Palazzo di lunghezza pari a metri 200 dalla intersezione con la via Circuito”. E si prevede la sosta gratuita per residenti, domiciliati, affittuari (con contratto di locazione registrato), proprietari ed esercenti delle attività commerciali in immobili nel tratto della via Palazzo compreso tra le vie Circuito e Ribaud. Il tutto mediante il rilascio di apposito contrassegno, uno per ciascuna unità immobiliare e per una sola autovettura di proprietà o in leasing di un componente il nucleo familiare.

La sosta è riservata a queste categorie, con il rilascio del contrassegno, pure nel tratto delle vie Torre, Pozzo Giudeo, Scuole e Rando. E, ancora, “nel tratto di via Pozzo Giudeo compreso tra il parcheggio torri Morandi e l’intersezione con le vie Scuole e nel tratto della via Fortino compreso tra le vie

E lo stesso per l'area di parcheggio adiacente al parcheggio "torri Morandi", con ingresso e uscita in via Pozzo Giudeo.

Per il parcheggio delle "torri Morandi di via Pozzo Giudeo si conferma la sosta a pagamento dalle 08:00 alle 24:00 di tutti i giorni (feriali e festivi) con queste tariffe:

tariffa oraria : 1,00 €

tariffa mattina/pomeriggio (dalle 08:00 alle 16:00) : 3,00 €

tariffa pomeriggio/sera (dalle 16:00 alle 24:00) : 3,00 €

tariffa giornaliera (dalle 08:00 alle 24,00) : 5,00 €

Rimane gratuita la linea Atm n. 38 “torri Morandi”, quella che porta dal parcheggio alle spiagge.

