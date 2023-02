La Jsl Women affronta la Vigor, si entra nella fase finale della stagione - Tempostretto

Mancano tre giornate al termine del girone A, le neroverdi sono seconde con 15 punti all'attivo e ancora in corsa in Coppa Italia

BROLO – La Junior Sport Lab Women ha lanciato la volata nella stagione regolare del campionato di Eccellenza di calcio femminile. A tre giornate dal termine del girone A, la squadra neroverde è seconda con 15 punti all’attivo e nel contempo in piena corsa in Coppa Italia. Domenica, Sidoti e compagne affronteranno in trasferta la Vigor Montelepre (inizio ore 15) con il dichiarato obiettivo di fornire un’altra prova positiva, anche in vista dei successivi impegni in calendario. La sfida Vigor Montelepre – Jsl Women verrà arbitrata dal signor Marco Mirabile di Palermo.

“Siamo al rettilineo conclusivo, ogni gara è importante per il prosieguo della stagione – dichiara il tecnico Marco Palmeri – Nel ritorno, abbiamo consolidato la piazza d’onore e contro la Vigor cercheremo di assicurarci l’intera posta in palio per proiettarci poi nel migliore dei modi, in particolare, al match in casa del Marsala. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, la semifinale di Coppa, che rappresenta un traguardo storico per il club.

Sono soddisfatto del crescendo di prestazioni delle ragazze, che stanno metabolizzando i principi di gioco. Dopo un anno e mezzo, questo gruppo di calciatrici comincia davvero a divertirsi in campo, anche se ancora ha ampi margini di miglioramento. Possono fare tanto e dimostrare molto, poiché non conosco i loro limiti, essendo così giovani. Sono convinto che, tenendo ancora il piede pigiato sull’acceleratore, potremo toglierci belle soddisfazioni da qui al termine dell’annata agonistica. Occorrerà essere, però, più concreti sottoporta – conclude l’allenatore della prima squadra femminile – manca ancora quella esperienza fondamentale per finalizzare maggiormente le occasioni create”.

Programma e classifica Eccellenza femminile

Girone A: Bon Bosco 2000-Gloria Città di San Cataldo; Palermo-Marsala; Vigor Montelepre-JSL Women.

Classifica: Marsala 18; Palermo* 17; JSL Women 15; Gloria Città di San Cataldo 6; Don Bosco 2000 3; Vigor Montelepre 0. *F.c.

Girone B: Vottoria Fc-Santa Lucia; Alpha Sport San Gregorio-Scicli; SSD Unime-Catania.

Classifica: Catania 21; Santa Lucia 15; SSD Unime 10; Scicli 7; Alpha Sport San Gregorio 6; Vittoria Fc 0.

Articoli correlati