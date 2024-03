La Jsl Women ospita il Marsala, vince l’U19 contro il Palermo

La sfida in programma al Comunale di Brolo domani alle ore 15

BROLO – La Junior Sport Lab Women intende dare continuità di risultati alla preziosa vittoria di Scicli nel match contro il Marsala, valido per la 4^ giornata della Poule Promozione del campionato di Eccellenza di calcio femminile, che si disputerà domenica 3 marzo allo stadio Comunale di Brolo con inizio alle ore 15.

Le squadre, che si conoscono benissimo per via dei numerosi incroci degli ultimi anni, si presenteranno all’appuntamento terze in graduatoria, appaiate a quota 4 punti, e con tanta voglia di avvicinarsi ai primi due gradini del podio “virtuale”, attualmente occupati da Giovanile Rocca e Siracusa.

“Il successo in casa della CR Scicli ci ha dato maggiore fiducia e consapevolezza di quanto valiamo – ha dichiarato, in settimana, la laterale Shasa Caravello -. Adesso abbiamo ancora una maggiore motivazione e ci impegneremo al massimo in ogni allenamento per poi raccogliere i frutti in partita, a cominciare da quella contro il Marsala, che è particolarmente difficile”. Caravello è stata in campo pure mercoledì scorso nella gara Under 19, vinta dalle neroverdi per 1 a 0 contro il Palermo grazie al gol di Jacqueline Bilardi. “Battere le rosanero non è mai facile e questa affermazione conferma la bontà del lavoro sviluppato da noi e dai mister. Abbiamo messo molta attenzione, evitando gli errori, dettati spesso dalla fretta di tentare la giocata, che ci hanno complicato, in passato, il cammino”. La sfida JSL Women-Marsala verrà arbitrata dal signor Fabio Gullo di Barcellona Pozzo di Gotto.

Programma 4ª giornata Poule Promozione: Giovanile Rocca-Siracusa; JSL Women-Marsala; SSD Unime-CR Scicli.

Classifica: Giovanile Rocca 9; Siracusa 7; JSL Women e Marsala 4; SSD Unime 1; CR Scicli 0.