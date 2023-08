La Jsl Women si muove sul mercato: Anastasi alla Fiorentina, ma non mancano i nuovi arrivi - Tempostretto

Per il prossimo campionato di Eccellenza 17 conferma più 9 nuovi arrivi che andranno a rinforzare la rosa allenata da mister Palmeri

Il sogno di Brunilde Anastasi è diventato una bella realtà. La giovane e talentuosa centrocampista (classe 2007) è ufficialmente una giocatrice dell’Acf Fiorentina; si tratta del secondo trasferimento di una tesserata della Junior Sport Lab in un club professionistico.

Per Brunilde, che aveva già avuto l’opportunità di giocare con la maglia viola il torneo “Viareggio Women’s Cup”, inizia un’importante esperienza in una società di primo piano del mondo calcistico italiano. Nel momento della fatidica firma, erano presenti, nella splendida struttura del Viola Park, oltre alla famiglia Anastasi, il direttore sportivo di Acf Fiorentina Simone Mazzoncini e il direttore tecnico neroverde Marco Palmeri, che ha espresso la soddisfazione e l’orgoglio dell’intera società per questo passaggio all’Acf Fiorentina, che fa il paio con quello di Sofia Di Benedetto, due anni fa, al Sassuolo:

“Siamo felicissimi del trasferimento, che rappresenta il migliore coronamento possibile del lavoro collettivo sviluppato quotidianamente sul campo ed in più assume un significato speciale, avendo Brunilde cominciato la sua brillante carriera proprio con la Jsl il 12 settembre 2020, quando è partito il nostro progetto femminile. Anastasi alla Fiorentina conferma e avvalora la valenza della collaborazione tecnica con il club gigliata ed è il termine naturale di un percorso, durato per lei circa un anno, che ha visto la visita dei tecnici viola in Sicilia, poi l’esperienza della ragazza in Toscana per finire adesso con il passaggio a titolo definitivo. Un modo di operare intrapreso con altri atleti del 2009, seguendo la stessa linea, ed un concreto segnale per tutto il movimento. Facciamo a Brunilde – conclude Palmeri – un “grande in bocca al lupo” per il suo futuro sportivo, certi che affronterà l’affascinante sfida con impegno e determinazione”.

Il mercato in entrata della Jsl Women

Nelle settimana scorse, la formazione broletana che milita in Eccellenza femminile, ha confermato 17 atlete della passata stagione, a salutare è stata solo Tania Calaiò, mentre a rimanere in neroverde sono: Erika Carollo, Elisa Sidoti, Alessandra Barone, Sara Ricciardo, rispettivamente classe 2001, 2002, 1999 e 2001, Ylenia Salerno, classe 2003 per arrivare alle 2004 Maria Rita Bertè e Elena Saraò. Linea ancora più “verde” con: Emilia Alibrio (2005), le 2006 Sonia Scaffidi, Jacqueline Bilardi, Denise Merlino e Claudia Russo, le 2007 Aurora Ionescu, Chiara Venuto e Brunilde Anastasi per concludere con Arianna Colandrea (2008) e Violante Parisi Raymo (2009).

Ufficializzati come primi nuovi arrivi Ilenia Zappulla, 20enne difensore ex Siracusa Women, e dell’attaccante Karima Nigito (classe 2007). A cui sono seguite le firme di Ylenia Cicirello e Federica Pizzino. Ad entrare a far parte della “cantera” Jsl anche le giovanissime Angelica Firrincieli (portiere 2009), Roberta Campo (centrocampista 2009), entrambe provenienti dal Ragusa Boys, e la milazzese Alessia Mauro, centrocampista di 14 anni cresciuta nel Torregrotta. Mentre per quanto riguarda la squadra che disputerà l’Eccellenza femminile a completare l’organico agli ordini di mister Palmeri la 19enne Francesca Amante, scuola Palermo, è una talentuosa attaccante, Carlotta Saraniti (classe 2007), ex Alpha Sport San Gregorio, agisce, invece, nella zona nevralgica del campo.