La Junior Sport Lab cede al Marsala, fatale un brutto primo tempo - Tempostretto

La Junior Sport Lab chiude il girone di andata con una sconfitta

BROLO – La Junior Sport Lab Women ha steccato l’approccio contro il Marsala, che si è imposto per 4-0 al “Comunale” di Brolo nella partita di chiusura del girone d’andata del campionato di Eccellenza femminile.

Dopo un promettente avvio di gara, le neroverdi commettono alcuni errori, che le più esperte lilibetane sfruttano per andare tre volte a bersaglio nel primo tempo, concretizzando, comunque, un’ottima prestazione.

La reazione delle padrone di casa è orgogliosa nella ripresa, ma le numerose occasioni create non vengono adeguatamente finalizzate ed il risultato resta immutato fino al recupero, quando le ospiti calano il poker su un’ingenuità delle rivali, protese in avanti. Marcatrici marsalesi: Alcamo, autrice di una doppietta, Termine e Clemente.

Coach Palmeri: “Male nel primo tempo”

“Peccato per la prova fornita nella prima parte della sfida, durante la quale abbiamo rinunciato praticamente a giocare, non affacciandosi mai nella metà campo avversaria – comincia, così, l’analisi del match fatta dal tecnico Marco Palmeri -. E’ stato un prolungato momento di “timidezza”, colto a pieno dal Marsala. Brave loro, che si meritano i nostri complimenti. Nel secondo tempo, la mentalità è stata diversa. Abbiamo attaccato, senza finalizzare, però, le tante opportunità avute. Dobbiamo migliorare dal punto di vista della maturità e, soprattutto, dell’emotività del gruppo”. Adesso la regular season propone una lunga pausa, riprenderà, infatti, il 4 febbraio, quando la Jsl Women affronterà in trasferta il Don Bosco 2000.

Risultati e classifica

Girone A: JSL Women-Marsala 0-4; Gloria Città di San Cataldo-Palermo 1-1; Don Bosco 2000-Vigor Montelepre rinv. (18/12).

Classifica: Palermo* 13; Marsala 12; Jsl Women 9; Gloria Città di San Cataldo 6; Don Bosco 2000 e Vigor Montelepre 0. *F.c.

Girone B: SSD Unime-Alpha Sport San Gregorio 10-1; Catania-Vittoria Fc 16-0; Scicli-Santa Lucia 1-3.

Classifica: Catania 15; Santa Lucia 12; SSD Unime 9; Scicli 6; Alpha Sport San Gregorio 3; Vittoria Fc 0.

Articoli correlati