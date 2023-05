La Junior Sport Lab Women tra le migliori quattro d'Italia - Tempostretto

La formazione Under 19 siciliana accede alle semifinali dove incontrerà la Roma. Dall'altra parte del tabellone Torino e Vicenza

BROLO – La Junior Sport Lab Women è tra le quattro squadre rimaste in corsa per il prestigioso titolo nazionale Under 19 di calcio femminile. Dopo aver primeggiato nel triangolare con Lecce Women e Vis Mediterranea, le ragazze neroverdi sfideranno sabato pomeriggio (3 giugno) le coetanee della Roma Calcio sul sintetico dello stadio Comunale di Brolo.

L’altra semifinale avrà, invece, per protagonisti il Torino, che ha eliminato Monza e Livorno, ed il Vicenza, vincitore dell’accoppiamento con il Bologna. Chi avrà la meglio nelle due partite disputerà il 10 giugno la finalissima presso il Centro Federale Figc “G. Bozzi”. Per cogliere valenza e prestigio di questo risultato basta leggere i nomi delle tre società qualificate insieme alla Junior Sport Lab del presidente Francesco Caruso.

Il tecnico Palmeri: “Comunque vada emozioni uniche”

“Essere in semifinale con Roma Calcio, Torino e Vicenza è qualcosa di stupendo e storico, che difficilmente riusciremo a replicare in futuro – dichiara entusiasta l’allenatore Marco Palmeri -. Neanche noi ci rendiamo adesso conto della portata del traguardo raggiunto, ma stiamo continuando a lavorare. Intendiamo sfruttare ogni esperienza e tutte le partite per fare sempre un passo in più in avanti.

Non è ancora il momento, quindi, di specchiarsi e vedere quanto di buono fatto, perché la stagione deve ancora finire e ci regalerà, comunque vada, emozioni uniche. Sabato ospiteremo un club storico, il primo femminile fondato nella Capitale, e una formazione fortissima. Siamo orgogliosi di affrontarla, di averla qui da noi per poterci confrontare e vedere a che punto siamo arrivati con il progetto sportivo e tecnico”.

