La Kashin Karate Pullia fa il pieno di medaglie ad Acireale - Tempostretto

Gli atleti messinesi hanno partecipato all'ottavo trofeo nazionale "Funakoshi". Per il maestro Pullia: "Una bellissima occasione di crescita"

Ben 18 podi e una pioggia di medaglie per la storica “Kashin Karate Pullia” di Messina al “PalaVolcan” di Acireale, ha partecipato all’ottavo trofeo nazionale “G. Funakoshi”. Ben oltre 600 atleti in gara, provenienti da tutta Italia, da Nord a Sud, in occasione della manifestazione organizzata dallo Csain Sicilia, che punta sull’integrazione e sullo sport inclusivo.

A preparare i giovani atleti peloritani, il dottor Giuseppe Pullia, insegnante tecnico federale, cintura nera e biologo nutrizionista, che ha accompagnato ad Acireale il nutrito gruppo messinese, assieme alla cintura nera Maria Donato, anche lei della “Kashin Karate Pullia”.

Gli atleti della “Kashin Karate Pullia” di Messina che si sono distinti nel Kata (forme) e nel Kumite (combattimento), per un totale di 6 primi posti, 8 secondi posti e 4 terzi posti, sono stati Francesco Zyler Flores (1° Kumite, 1° Kata), Domenico Virdò (1° Kumite, 3° Kata), Cristina Arena (1° Kumite), Mario Ramon Currò (1° Kata), Peniel Giacobbe Vinci (1° Kata), Massimo Romano (2° Kumite, 3° Kata), Giuseppe Civa (2° Kumite, 3° Kata), Michela Manna (2° Kumite), Marco Vita (2° Kumite), Davide Azzarelli (2° Kata), Andrea Gulletta (2° Kata), Orazio La Camera (2° Kata), Pietro Emmanuel Visalli (2° Kata), Alessandro Chillè (3° Kata).

“Una bellissima giornata all’insegna dello sport e del divertimento – ha detto il ventisettenne insegnante tecnico federale messinese Giuseppe Pullia, della “Kashin Karate Pullia” – Un evento caratterizzato dall’amore per lo sport e per il karate-do. Siamo soddisfatti per i risultati ottenuti, ma la cosa più importante è stata la gioia con cui tutti i nostri atleti hanno affrontato e vissuto questa manifestazione. Una bellissima occasione di crescita, in cui i ragazzi si sono divertiti tanto. Torniamo a casa contenti e soddisfatti”.

