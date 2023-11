La lunga notte della "talpa", il viaggio tra tanti curiosi da Tremestieri al cantiere Jonico - Tempostretto

La fase più delicata a Scaletta Zanclea. Sarà utilizzata per la costruzione delle gallerie nell’ambito della realizzazione del doppio binario lungo l’asse Messina-Catania

Un lungo convoglio che ha compreso anche forze dell’ordine, uomini della Protezione civile e tecnici dell’Anas ha accompagnato e scortato la scorsa notte il trasferimento della “talpa” da Messina al cantiere jonico di Nizza di Sicilia, dove sarà utilizzata per la costruzione delle gallerie nell’ambito della realizzazione del doppio binario lungo l’asse Messina-Catania. La talpa è partita dal porto di Tremestieri intorno alle 22,30 per poi attraversare la Statale 114 sino alla meta. La fase più delicata delle operazioni si è registrata quando il convoglio è giunto a Scaletta, intorno all’1 di notte, dove ha avuto luogo un cambio di configurazione (e del rimorchio), durato circa un’ora. L’arrivo in cantiere nelle prime ore della mattinata. Le operazioni del complesso trasferimento sono state coordinate dalla prefettura. Tanti i curiosi che hanno atteso il passaggio della “talpa” nei quattro paesi in cui è transitata.

La seconda Green Tbm (Tunnel boring machine, testa rotante di perforazione) che sarà impegnata nel lotto Giampilieri-Fiumefreddo dell’alta capacità ferroviaria Messina-Catania era arrivata ieri mattina al porto di Tremestieri. Le due gallerie, di lunghezza rispettivamente 2500 e 3900 metri, sono separate dal viadotto Fondaco Parrino sul quale avverrà il transito della Tbm con operazioni di montaggio e smontaggio parziali. Già all’opera, invece, un’altra tbm, quella per le gallerie a Taormina.