La magia di Harry Potter è arrivata a Messina: aperto il binario 1 e ¾ VIDEO - Tempostretto

Inaugurato questo pomeriggio l'evento alla stazione: tanti bambini presenti

di Giuseppe Fontana, servizio video di Silvia De Domenico



MESSINA – La magia di Harry Potter è arrivata alla stazione ferroviaria di Messina. Il binario 1 e ¾, dal famoso 9 e ¾ della saga del maghetto, ha aperto i battenti e attirato un gran numero di curiosi, grandi e piccini, che per tre giorni affolleranno un luogo magico, il Giardino degli Ulivi. Lì, già da stasera e fino a domenica, si alterneranno eventi per bambini e adulti. Solo oggi invece l’evento “food & wine”, con degustazioni di vario tipo dietro il pagamento di un contributo a titolo di rimborso per le spese sostenute. All’inaugurazione presente anche il sindaco Basile, che ha vestito i panni di Harry Potter con tanto di bacchetta magica e occhiali.

Messina Social City curerà i laboratori

Ma l’attesa più grande è quella dei più piccoli. Già in tanti si sono recati alla stazione per vedere le decorazioni e i costumi, vivendo l’atmosfera di Hogwarts e ascoltando le colonne sonore dei film. Da domani (sabato) sia in mattina sia nel primo pomeriggio, Messina Social City coinvolgerà i più piccoli in attività di animazione e laboratori, tutto gratuitamente, per due giorni di magia che si chiuderanno domenica. Ci sarà zucchero filato per tutti e il trucca-bimbi ma anche la possibilità di scattare foto con tanti angoli interamente dedicati al mondo di Harry Potter, in attesa di scoprire i laboratori.

Presenti anche due mostre. La prima, “Christmas Tale”, realizzata dall’associazione Impronte Messina: dieci artisti hanno interpretato altrettanti grandi classici della letteratura legata al Natale. La seconda mostra si intitola “Red Symphony” e si caratterizza di dieci scatti fotografici realizzati degli studenti del liceo audiovisivo e multimediale Seguenza.

