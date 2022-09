La Messina del futuro: sì al Piano generale del traffico, il Consiglio approva - Tempostretto

Dopo un dibattito turbolento e qualche defezione nella maggioranza, ecco il Pgtu

MESSINA – Più trasporto pubblico, zone a traffico limitato, isole pedonali in centro, basta con le centralità dell’auto come sport quotidiano dei messinesi. Per l’assessore Salvatore Mondello, si tratta di un passo in avanti verso “la città del futuro con un orizzonte temporale di dieci anni”. Per le opposizioni, occorreva procedere a un approfondimento, a uno stop prima dell’approvazione. Il Consiglio comunale ha approvato il Piano generale del traffico urbano (Pgtu).

Sono stati diciassette i consiglieri, dopo un turbolento dibattito, a dire “sì” al progetto. Per Mondello “Messina cambierà volto anche con il Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile, in fase di valutazione ambientale e strategica alla Regione, che trasformerà la mobilità cittadina”.

Dall’isola pedonale a partire da piazza Duomo fino a piazza Cairoli, in centro, e quella a Torre Faro, senza dimenticare le zone a traffico limitato aperte solo ai residenti, il Piano rappresenta un cambiamento culturale rispetto all’attuale “modello” caotico di città.

Se diciassette, su 32 aventi diritto, hanno votato a favore, il Consiglio è stato animato da un acceso dibattito, con la richiesta delle opposizioni di un ulteriore approfondimento in relazione ad alcuni aspetti come l’isola pedonale di Torre Faro. In particolare, dato che è arrivata nello stesso pomeriggio di ieri una Pec con una versione aggiornata, è stata pure espressa l’esigenza di studiare le variazioni introdotte.

Sono intervenuti Dario Carbone (Fratelli d’Italia), Antonella Russo (Partito democratico), Libero Gioveni (capogruppo di FdI) e lo stesso Cosimo Oteri (gruppo Basile sindaco) si è aggiunto nella richiesta di proroga. Così, con centrodestra e centrosinistra, hanno abbandonato l’aula anche Oteri e Amalia Centofanti (Prima l’Italia), altra defezione nella maggioranza. Da qui solo il voto dei 17 e l’approvazione.

Gli scricchiolii nella maggioranza e il regolamento edilizio da approvare

Vedremo in questi giorni che conseguenze politiche avranno questi scricchiolii nella maggioranza. Nel frattempo, il Consiglio si riunisce di nuovo oggi alle ore 16, in seduta urgente, per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono all’ordine del giorno la proposta di deliberazione dal titolo “Adottare il Regolamento edilizio tipo unico della Regione siciliana per il Comune di Messina”.

