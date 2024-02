La messinese Alessandra Chillemi porta il breaking a Sanremo: “Esperienza bellissima”

La campionessa si è esibita durante il programma di Fiorello, subito dopo la terza serata: "C'era una gran bella energia"

SANREMO – Al termine della terza serata di Sanremo, nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, un vero orgoglio messinese si è esibito davanti al teatro Ariston, durante il programma Viva Sanremo, condotto da Fiorello. Ma non si è trattata di un’esibizione canora, anche se la musica c’entra ugualmente. La campionessa Alessandra B-Girl, cioè Alessandra Chillemi (qui la sua storia), ha trovato un momento per partecipare alla kermesse nonostante la dura preparazione a cui si sottopone quotidianamente in vista delle prossime Olimpiadi, dove debutterà la sua disciplina: il breaking.

Alessandrina Bgirl: “Una bella energia, è stato bello”

E lo ha fatto alla sua maniera, portando tutto il suo talento davanti l’Ariston, in diretta televisiva, tra gli applausi dei presenti. “Sicuramente è stata una bellissima esperienza portare il breaking in un contesto diverso come quello dell’Ariston – ha raccontato Alessandra Chillemi. Mi sono divertita molto. Le condizioni meteo non mi hanno aiutato perché ha piovuto subito prima e si scivolava tantissimo. Ma c’era comunque una bella energia, mi sono gasata ed è stato molto bello”. La talentuosa messinese si appresta all’ultima fase di qualificazione verso le prossime Olimpiadi di Parigi, che si terranno in agosto. Gli appuntamenti sono intanto Shangai a maggio e Budapest a giugno.