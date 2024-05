La messinese Alessia Stracuzzi trionfa al festival di danza contemporanea “Corpo mobile”

La ballerina e "creatrice" ha vinto a Roma e si prepara ad altri eventi in tutta Italia: "Ad agosto sarò anche a Messina"

La ballerina e performer messinese Alessia Stracuzzi ha vinto la settima edizione di “Corpo mobile” – Festival della giovane danza contemporanea d’autore, che ha avuto come sottotitolo “Emersioni”. La messinese si è esibita il 20 aprile al Teatro Città di Roma e ha vinto l’intero festival. Una grande soddisfazione per la giovane “creatrice”, di cui avevamo raccontato la storia parlando della sua esperienza artistica tra danza e coreografie in giro per tutta Europa.

Stracuzzi: “Incredibile il calore del pubblico”

Ora la soddisfazione della vittoria. Alessia Stracuzzi ha raccontato: “Il calore del pubblico è stato incredibile ed ero già contenta del risultato, anche perché quando mi sono iscritta non avevo capito fosse una competizione. Alla fine la manifestazione si è chiusa il 5 maggio, è stata un’esperienza fantastica. Ho ricevuto una ‘residenza’ a luglio per un festival a Ostia, CosìDanza, e poi poi sono stata invitata al MArte Live Italia. Ma sarò anche a Messina quest’estate a un evento all’Horcynus Orca, il The Brunch Festival”.

Alessia, che intanto vive a Bruxelles, ha poi concluso: “Spero di trovare sempre maggiore supporto per poter ampliare il mio lavoro e magari avere la possibilità di avere una premiere in un teatro. Ci sto lavorando sia in Italia sia qui in Belgio. Ad agosto sarà la prima volta dopo sei anni che torno a esibirmi in Sicilia e a Messina. Mi sono esibita nel 2018 all’Horcynus Orca per un altro evento con il mio primissimo ‘solo’, dal titolo ‘The Type’. Ora per me è un ritorno e mi fa tantissimo piacere”.