La messinese Alice Stancanelli è Mina nel videoclip di "Un briciolo di allegria" - Tempostretto

A interpretare la "Tigre di Cremona", nel nuovo singolo con Blanco, è la ballerina e attrice di Messina: "Un'emozione incredibile"

Il ritorno di Blanco, che canta “Un briciolo di allegria” insieme alla più famosa cantante della musica italiana, Mina, porta con sé un tocco di Messina. Il nuovo singolo tratto dall’album “Innamorato”, in cui l’artista mischia il propri stile a quello della Tigre di Cremona, intrecciando intere generazioni di musica italiana, sta scalando rapidamente le classifiche e ha debuttato anche su Youtube con un videoclip visualizzato da mezzo milione di persone in pochissime ore. Nel video, che dura 3 minuti e 38 secondi, si registra una fugace apparizione di una giovane Mina, interpretata dalla messinese Alice Stancanelli (Qui la sua incredibile storia).

Alice Stancanelli: “Una grande emozione”

“Mina non si fa vedere in pubblico da anni – spiega Alice Stancanelli – e anche nel video io non mi vedo mai direttamente, è quasi come se fossi la sua ombra. Sono sempre in silhouette, in controluce. Per rendermi simile a lei c’era una truccatrice esperta in effetti speciali, che ha reso la mia fronte, il naso e il mento il più possibile somigliante a lei”. Poi le emozioni: “Ho conosciuto Blanco. Mi è sembrata una persona molto carina e gentile a cui piace il suo lavoro, è stato molto professionale. Interpretare Mina è stato emozionantissimo: lei è l’artista con la ‘A’ maiuscola. Per me è stata una grande emozione”.

“Inoltre – continua Alice Stancanelli – è una grande opportunità per me per farmi vedere ancora e far parte di un videoclip simile, lavorare con Blanco e far parte, in qualche modo, di un duetto con Mina, è molto emozionante”. Il video è stato girato in una residenza tra le colline dei Castelli Romani, Villa Augusta, e mostra una coppia che non riesce mai a incontrarsi e resta sempre separata da qualcosa, che sia una porta o una scala.

