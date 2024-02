La messinese Mariaelena Mirabile sfiora la vittoria ad “Avanti un altro!”

Originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, la giovane ha partecipato al quiz show condotto da Paolo Bonolis: "Una grande emozione"

Una giovane messinese è stata protagonista della puntata del 31 gennaio di “Avanti un altro!”, celebre quiz show condotto da Paolo Bonolis e in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Si tratta di Mariaelena Mirabile, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, che è arrivata fino alla manche finale, sfiorando una vincita da 38mila euro. Ma l’emozione ha avuto la meglio e ciò che è rimasto alla messinese è soltanto la bellezza dell’esperienza vissuta in tv.

Il racconto di Mariaelena: “Da casa sembra facilissimo”

“Da casa è facilissimo – ha raccontato Mariaelena ai microfoni di Tempostretto -, ma lì davanti al pubblico, alle telecamere, a Bonolis che ti parla come fossi una sua amica, diventa difficilissimo. Quando mi sono rivista da casa ho visto quanto lui abbia provato ad aiutarmi, ma lì per lì non riesci a capirlo. Entri un loop infinito tra la risposta giusta che non devi dare e quella sbagliata”.

“Bonolis e Laurenti gentilissimi”

La partecipazione al quiz è nata quasi per caso: “Io ho fatto il casting per “Ciao Darwin” grazie a Teresa Impollonia. Dopo circa due mesi dalle selezioni hanno deciso di chiamarmi per “Avanti un Altro!”. Ho detto subito sì. Sono stati due giorni di riprese stupendi. In una puntata mi vedo soltanto alla fine, sulla scalinata, mentre nell’altra sono arrivata fino al gioco finale. Per me è stata un’esperienza super emozionante, soprattutto perché l’ambiente è stupendo. Sia Bonolis sia Laurenti, ma anche lo staff e tutti sono stati gentilissimi. Porterò nel cuore quest’esperienza per sempre”.

“Nemmeno speravo di arrivare al gioco finale – ha poi concluso -, ma quando c’arrivi è ovvio che speri di vincere. Purtroppo ha vinto l’emozione. Magari con un minimo di lucidità in più mi sarei avvicinata alla vittoria. Un peccato. Cos’avrei fatto con quei soldi? Non saprei, sicuramente un viaggio rilassante!”