La messinese Silvia Raffa bronzo nei 100 rana ai campionati italiani di nuoto

Batte subito un colpo l'Ssd UniMe che nella prima giornata arriva al podio nella categoria Ragazze. Impegnati individualmente anche Cristian Molonia e Anita Delia

CHIANCIANO TERME – La spedizione universitaria festeggia subito un grande successo nella prima giornata dei campionati italiani di nuoto. A Chianciano Terme, suddivisi per categoria, gli universitari sono una delle società maggiormente rappresentate della Sicilia venerdì 1 agosto hanno raccolto il terzo posto di Silvia Raffa nei 100 rana. L’atleta, seguita da Diego Santoro e dallo staff tecnico universitario, ha concluso la sua prova in 1’12″82 migliorandosi e confermando la terza piazza in graduatoria che le è valsa il bronzo.

Nella giornata inaugurale in acqua sono scesi anche Cristian Molonia, 200 stile libero nuotati in 2’00″66 e al pomeriggio negli 800 ha chiuso la sua seconda prova in 8’51″74, Anita Delia, 100 farfalla in 1’07″55. Ancora UniMe nella gara che ha chiuso il programma con la 4×100 stile libero con Silvia Raffa, Aryel Angemi, Brenda Usbergo e Anita Delia che ha nuotato in 4’12″02. Stamattina, nella seconda giornata, Cristian Molonia ha nuotato i 400 stile libero in 4’21″03, Silvia Raffa invece impegnata nei 200 rana ha chiuso in 2’42″31 piazzandosi al decimo posto.