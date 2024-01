“La mia auto bloccata nello spazio per ForestaMe in una via al buio” VIDEO

"Il giorno dell'Epifania ho vissuto un incubo, in assenza di recinti visibili", racconta una lettrice

MESSINA – “Il giorno dell’Epifania ho vissuto un incubo. Alle 17.45, all’altezza di via Ghibellina n. 121, nel buio più totale, in assenza di recinti visibili, stavo per parcheggiare. Ma, all’improvviso, mi sono ritrovata con la ruota anteriore destra sprofondata in una cavità non segnalata in alcun modo. I ferri e la rete risultano divelti e, di conseguenza, non impediscono di posteggiare”. Una signora racconta a Tempostretto la sua disavventura. Abita lontano dal centro e avrebbe voluto trascorrere qualche ora piacevole nell’isola pedonale. Tuttavia, per errore, tradita dal buio (“Una persona, urlando, mi ha detto che l’illuminazione manca nella zona da diversi giorni”), è finita in uno spazio dove devono riprendere i lavori di ForestaMe.

Aggiunge la signora: “Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti subito. Hanno però potuto solo constatare l’assurdità della situazione, esprimere la loro solidarietà e fornirmi il numero del carro attrezzi. Loro stessi hanno rischiato di rimanere bloccati, con il loro mezzo, in un’altra cavità resa invisibile dall’assenza d’illuminazione. Sono stata io ad avvertirli del pericolo. Dopo quasi un’ora di attesa, sono bastati due minuti, da parte degli addetti di una ditta, per tirare fuori la macchina. Il tutto per la modica cifra di 185 euro. Mi hanno applicato sia la tariffa notturna, sia quella festiva. Avrebbe dovuto essere un tranquillo pomeriggio di relax e si è trasformato in un incubo”.

Un aspetto da non trascurare è quello psicologico: “Ho vissuto un pomeriggio di tensione. Ora chiedo alle istituzioni di provvedere subito affinché questa situazione non si debba ripetere. Alcune strade in centro erano al buio, il 6 gennaio, e senza recinzioni è facile rimanere bloccati, come è capitato a me”, tiene a sottolineare la cittadina.

